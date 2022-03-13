Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşim çok şikayetçi





BİRLİKTE OLAMIYORUZ

Eşim öldü. 5 yıl sonra ikinci kez evlendim. Beyim benden 9 yaş büyük. Ben de 58 yaşındayım. Evleneli 2 yıl oluyor. Ama son 2 aydır hiç birlikte olamadık. Benden soğumaması için ne yapabilirim?

Öncelikle 2 aylık birlikte olmama nedenini tam olarak tespit etmelisiniz. Birlikte konuşabilirsiniz. Sebep siz olmayabilirsiniz. Eşinizin ve sizin ruhsal-sosyal ve bedensel olarak değerlendirilmesi uygun olur. Mevcut hastalıklar, kullanılan veya değiştirilen ilaçlar başta olmak üzere kişilerin kendi elinde olmayan nedenler tespit edilirse mutlaka düzeltilmelidir. Öncelikle cinsi ilişkilerde kişilerin o zaman diliminde kaygısız, rahat, hafif tok, huzurlu, bir yere yetişme kaygısı olmayan bir halde ve rahat bir mekan ve ortamda bulunmaları da önemlidir. Vakit kaybetmeden birlikte İç Hastalıkları Uzmanı takibine başlayın.