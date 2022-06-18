Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Çok horluyorum

Hocam ben 47 yaşındayım. Şişmanım gece çok horluyorum. Eşimle ilişkiye girdiğimde nefes nefese kalıyorum. Zaten horlamamdan şikayetçi. İlişkiden önce ilaç alsam iyi olur mu?
Sigara içip içmediğini yazmamışsın. Ama yazdıkların kendine bakmadığını düşündürüyor. Sadece ilaç almak ilişkinin süresini etkilemez. Horlama, kötü uyku demektir. Tabi hem gündüzün hem gecen yorgun geçer. Her şey başlamadan biter. Ayrıca ilişki düzelttiği belirtilen ilaçların ciddi yan etki ihtimalleri vardır. Kalp ve damar hastalığının olup olmadığı bilinmeli. Tabi ki kilo vermelisin. Midyat'a pirince giderken, hazır olanı da kaybetme. Hemen İç Hastalıkları Uzmanı'nı bul, takibine gir. Kafana göre ilaç kullanma.
DESTEK ALMALISIN
Doktorum çok stresliyim... 2 yıldır eşimle beraber olmadan bitiyorum. Fırsat bulup doktorada gidemedim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Tedavisi var mı?
Var. Öncelikle psikolog hatta psikiyatrist değerlendirmesi ve önerileri al. Geciktirici kremler ve bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor. Eşinle konuyu paylaş. Birlikte çözümler üretmeye çalış. Uyku, beslenme, gerilim, yorgunluk, uygun mekan ile ilgili düzensizlikler erken boşalmaya çanak tutar.
EŞİM SAKIN AMA...
Eşimle 4 aydır evliyiz. İi huylu, sakin bir adam. Ama bana pek yanaşmıyor. 2 kere beraber olduk. Şimdi ben mi söyleyeceğim bu işi?
Yeni evli çiftler bu sorunu yaşayabilir. Utangaç erkek veya bayanlar sosyal olarak sıkıntı çeker. Bazen konuşmadan dokunarak anlaşmanız gerekebilir. Eşler diğerini teşvik edici olmalıdır. Neticede başka biri o an size yardımcı olamaz.