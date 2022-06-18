Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Çok horluyorum

Hocam ben 47 yaşındayım. Şişmanım gece çok horluyorum. Eşimle ilişkiye girdiğimde nefes nefese kalıyorum. Zaten horlamamdan şikayetçi. İlişkiden önce ilaç alsam iyi olur mu?

Sigara içip içmediğini yazmamışsın. Ama yazdıkların kendine bakmadığını düşündürüyor. Sadece ilaç almak ilişkinin süresini etkilemez. Horlama, kötü uyku demektir. Tabi hem gündüzün hem gecen yorgun geçer. Her şey başlamadan biter. Ayrıca ilişki düzelttiği belirtilen ilaçların ciddi yan etki ihtimalleri vardır. Kalp ve damar hastalığının olup olmadığı bilinmeli. Tabi ki kilo vermelisin. Midyat'a pirince giderken, hazır olanı da kaybetme. Hemen İç Hastalıkları Uzmanı'nı bul, takibine gir. Kafana göre ilaç kullanma.