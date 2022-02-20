Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Cinsel isteği arttırmak için egzersiz yapın





KORKUNUN FAYDASI YOK

Arkadaşlarım haftada 5-6 kez ilişkiye girdiklerini söylüyor. Ben haftada bir olsa seviniyorum. Hanımdan utanıyorum. Beni kim kurtarır?

Başkasının hayatı, başkasının hayatıdır. Sen, senin normallerinle ilgilen. Performans anksiyetesi denilen durum cinsel hayatla ilgili "Ya olmazsa", "Yine mi rezil olacağım?", "Ne yaptıysam tık yok" diyerek başarısızlığı garanti eder. Korkunun ecele faydası yok. Düzenli beslen, düzenli uyu ve kaygısız çalış. Tabi bunları yapmak söylenildiği kadar kolay değil. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Üroloji, psikoloji ve psikiyatri ihtiyacı olabilir. Panik yok.