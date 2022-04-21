Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Ciddiye alın

Hocam kan tahlili yaptırdım. Kansızlık çıktı. Ateş basması da oluyor. Nasıl tedbirler almam gerekiyor?
Geçmiş olsun. Sonuçlara göre hafif-orta düzeyde kansızlık var diyebiliriz. Ancak bazı ek testler yaptırabilirseniz uygun olabilir. Demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, TSH, B12 vitamin düzeyi, folik asit düzeyi ve gaita da gizli kan testi yaptırıp tekrar bizleri bilgilendirin. Kansızlık araştırmasında basur (hemoroid) kanaması, burun kanaması, bayanlarda adet düzeni ile ilgili bilgilerde önemlidir.
DİYABETE OZON