Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Başım ağrıyor



Hocam biraz şişmanım. Sigara da içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Ayrıca cinsel münasebetim eskisi gibi iyi değil. Bunlar beni bunalttı. Zayıflasam düzelir mi?

BU anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Sigarayı bırak. Kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, kazalara bile neden olabilir. Cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Dgiğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Yeterince su iç.