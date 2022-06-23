Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Başım ağrıyor

31 yaşında yeni evli bir kadınım. Üç aydır evliyim. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce baş ağrısı yoktu. Beyin filmi, tahlil yaptırdım. Bir şey çıkmadı. Sonra çıkabilir mi?
GELECEĞİ bilemeyiz. Şu an anlattıklarınıza göre "Orgazm baş ağrısı" dediğimiz tanıya uygun bir şikayet yapınız var. Daha önce ilişki sonrası orgazm yaşamadıysanız şimdi şikayetin başlaması olağan bir durum. Stresin azaltılması, hafif tokluk hali, yavaş ve zorlayıcı olmayan ilişki pozisyonları denemeniz uygun. Tedavi olarak takip eden doktorun sizin için önereceği ağrı kesicilerin ilişki öncesi yarım-bir saat önce kullanılması şikayetinizi azaltabilir.
TERLİYORUM
2 ay 20 gün önce evlendim. Hanımla bir araya geldiğimizde 5 dakika sonra kan ter içinde kalıyorum. Tek erkek evlat olarak büyüdüm.
Kardeşim yok soramadım. Bu kadar terlemek normal mi?