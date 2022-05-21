Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Bahane uyduruyor

62 yaşında bir delikanlıyım. Eşim yaşımı ileri sürüp cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende de hala istek var. Bu bir hastalık mı?

Özellikle beyinde hipotalamus ve limbik sistem dediğimiz bölgenin aşırı uyarılmasına neden olan hastalıklar, dopamin ve testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Gelenek ve göreneklere-öğretilere göre eşiniz çekingen olabilir. Erkeklerde testosteron 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir. Yeterli testosteron varsa istek devam eder. Belki de eşinin seninle paylaşmadığı şikayeti olabilir.