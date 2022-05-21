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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Bahane uyduruyor

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 21 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Bahane uyduruyor

    62 yaşında bir delikanlıyım. Eşim yaşımı ileri sürüp cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende de hala istek var. Bu bir hastalık mı?
    Özellikle beyinde hipotalamus ve limbik sistem dediğimiz bölgenin aşırı uyarılmasına neden olan hastalıklar, dopamin ve testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Gelenek ve göreneklere-öğretilere göre eşiniz çekingen olabilir. Erkeklerde testosteron 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir. Yeterli testosteron varsa istek devam eder. Belki de eşinin seninle paylaşmadığı şikayeti olabilir.



    BOYU ÖNEMLİ DEĞİL
    23 yaşındayım. Cinsel organım 9 santimetre ise çocuğum olur mu? Büyütmek gerekir mi?
    Uzunluk ve kısalık sağlık açısından hayati önem taşımaz. Erkek cinsel organının beden dışına uzanan kısmının görevi spermi kadın cinsel organının içinden geçerek, kadının rahmine ulaştırmasıdır. Kaldı ki spermler hareketli olduğundan daha kısa erkek cinsel organı ile bile döllenme ihtimali bulunur. Büyütmeye çalışmanın sana faydası yoktur.



    ÖDEME ANANAS
    Adet dönemlerimde çok sancı çekiyorum. Şişiyorum. Bir tavsiye verin. Ama ilaç vermeyin.
    Ananas, güçlü bir ödem söktürücüdür. Günde 1-2 halka kadar tüketmek kadınlarda adet döneminde oluşabilecek ödemi engeller. Eğer beden yapınız uygunsa adet döneminde günde 1 tane en fazla 2 fincan Türk kahvesi tüketebilirsiniz. Sizin bedeninizdeki etkilerini takip edin.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Bahane uyduruyor
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