Dr. Mustafa Çakar’dan güçlü bağışıklık için 4 öneri
SAĞLIKLI bedenin yolu, doğru beslenmekten geçiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çakar, güçlü bağışıklığın şifresini açıklıyor: t SAĞLIKLI GIDA: Gıdalar, katkısız ve koruyucusuz olmalı. Abur cubur ve atıştırma tarzı beslenmeden kaçınılmalı.
TEMİZ HAVA: Solunan kirli hava akciğer ve kana geçerek sağlığımızı olumsuz etkiler.
EGZERSİZ: Hareket etmek kas aktivitesini arttırır, yağ yakımını hızlandırır. Ruhsal olarak da faydası vardır.
KALİTELİ UYKU: Gece uykusu mutlaka alınmalı. Karanlık ortamda uyunmalı, cep telefonu ve mobil cihazlar uzak tutulmalıdır.