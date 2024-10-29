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Dondurmanın faydaları nelerdir?

Yaz aylarının gelmesiyle 7'den 70'e herkesin vazgeçilmezi dondurma ağızları tatlandırıyor. Pek çok vitamin ile mineraller sayesinde şifa da sağlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024
Dondurmanın faydaları nelerdir?

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Yaz aylarının gelmesiyle 7'den 70'e herkesin vazgeçilmezi dondurma ağızları tatlandırıyor. Pek çok vitamin ile mineraller sayesinde şifa da sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan dondurmanın faydalarını sıralıyor...

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER: İçeriğindeki A vitamini ve protein sayesinde bağışıklık sisteminin çalışmasına katkı sağlar.

DİŞLERİ GÜÇLENDİRİR: Fosfor içeren dondurma, diş etlerinin ve kemiklerin sağlığını korur.

KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR: Sütlü, meyveli ve çikolatalı dondurmalar potasyumdan zengindir. Bu sayede kalbi korur.

KASLARI KORUR: Magnezyum sayesinde vücuttaki kas ve sinir sistemi için faydalıdır.

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