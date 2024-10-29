Dondurmanın faydaları nelerdir?

Yaz aylarının gelmesiyle 7'den 70'e herkesin vazgeçilmezi dondurma ağızları tatlandırıyor. Pek çok vitamin ile mineraller sayesinde şifa da sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan dondurmanın faydalarını sıralıyor...

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER: İçeriğindeki A vitamini ve protein sayesinde bağışıklık sisteminin çalışmasına katkı sağlar.

DİŞLERİ GÜÇLENDİRİR: Fosfor içeren dondurma, diş etlerinin ve kemiklerin sağlığını korur.

KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR: Sütlü, meyveli ve çikolatalı dondurmalar potasyumdan zengindir. Bu sayede kalbi korur.

KASLARI KORUR: Magnezyum sayesinde vücuttaki kas ve sinir sistemi için faydalıdır.