Diz ağrılarına dikkat!

Isınamdan yapılan sportif faaliyetler, dengesiz ya da sert zeminlerde koşmak ve ani yön değiştirmeler, özellikle menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ kopmaları ile diz kapağı çıkıklarına yol açıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nezih Ziroğlu, yazın dizleri bekleyen bu 3 tehlikeye dikkat çekti:



MENİSKÜS YIRTIĞI

Dizin iç yapısında yer alan ve yük taşıyan darbe emici kıkırdaksı yapılar menisküs olarak tanımlanıyor. Menisküsler ani dönme hareketleri, çömelme sırasında zorlanma veya dengesiz düşmelerle yırtılıyor. Eklem kıkırdağında bozulmalara ve dizin mekanik işlevinde azalmaya neden olabiliyor. Hafif yırtıklarda fizik tedavi ve istirahat yeterlidir, ciddi yırtıklarda artroskopik cerrahi tercih edilir.



ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMASI

Dizin stabilitesini sağlayan temel yapılardan biri olan ön çapraz bağ ani duruşlar, yön değişimleri veya travmalar sonucu kopabiliyor. Dizde boşalma hissi, güven kaybı ve tekrarlayan burkulmalar yaşanıyor. Aktif bireylerde genellikle artroskopik yöntemle bağ rekonstrüksiyonu uygulanır.



DİZ KAPAĞI ÇIKIĞI

Travma sonrasında veya eklem yapısına ve kas zayıflığına bağlı oluşuyor. Şiddetli ağrı, hareket kısıtlılığı ve dizin görünümünde bozulmayla kendini gösteriyor. İlk çıkıklarda dizlik, istirahat ve fizik tedavi uygulanabiliyor. Ancak tekrarlayan çıkıklarda diz kapağını uyluk kemiğine bağlayan bağın onarımı gündeme geliyor.

6 KURALA DİKKAT!

1- Spor öncesinde, kaslarınızı ısıtacak şekilde esneme ve ısınma egzersizleri yapın.

2- Düzenli egzersiz yaparak kas gücünüzü artırın.

3- Aşırı kilonuz varsa diz ekleminizi korumak adına kilo kontrolü sağlayın.

4-Düzgün tabanlı ve yapacağınız sporun türüne uygun ayakkabılar tercih edin.

5- Zeminin özelliklerine göre hareket edin; kaygan ve eğimli alanlarda ani manevralardan kaçının.

6- Herhangi bir ağrı, takılma, boşalma hissi veya şişlik oluşmuşsa spora ara verip, ortopedi uzmanına başvurun.