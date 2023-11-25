Diyabeti yiyin! Yanlış beslenme alışkanlıkları diyabete davetiye çıkartıyor

Modern çağın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabete davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, bu hastalığın neden olduğu şikayetlerin azalmasında besinlerin mucize yarattığını söylüyor. Diyabete iyi gelen besinleri şöyle sıralıyor: KURUYEMİŞLER: Ceviz, badem, fındık ve kaju, kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır. BALIK: İçerdiği omega-3 yağ asitleri ile diyabet hastalarının doğal ilacıdır. KIRMIZI MEYVELER: Çilek, ahududu, böğürtlen özellikle Tip 2 diyabet hastaları için antioksidan ve lif deposudur. Kan şekerini dengeler. BAKLAGİLLER: haftada iki kez yendiğinde kan şekerini dengeler. BROKOLİ: Diyabetin doğal ilacıdır. Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır. YOĞURT: Tip 2 diyabet riskini azalttır. SARIMSAK : Kan şekerini ve tansiyonu dengeler. BİTTER ÇIKOLATA: Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata insülin direncini de azaltır. KUŞKONMAZ: İ nsülin üretimini arttırır. Diyabetin olumsuz etkilerini azaltır. TARÇIN: Kan şekerini dengeler. Diyabetin ilacıdır. AVOKADO: Omega-3 deposu olan avokado kalp ve tansiyon rahatsızlıkları iyileştirir. Kan şekerini dengeler.





AKLIMI SEVEYİM

ABD Şikago'daki Rush Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırma için 6 yıl boyunca 3.300 kişiyi izledi. Patlamış mısır gibi tam tahılları daha fazla yiyenlerin bunama riskinin daha düşük olduğu belirlendi. Ortalama 75 yaşında olan ve demansı olmayan katılımcılar, 1993'ten 2012'ye kadar takip edildi. 3 yılda bir, tam tahılları ne sıklıkta yedikleri konusunda anket yapıldı. Araştırmacılar; yaş, cinsiyet, eğitim ve sigara içme gibi faktörleri de hesaba kattıktan sonra, günde üç veya daha fazla tam tahıl yiyenlerin, en az yiyenlere göre bilişsel gerileme oranının daha yavaş olduğunu tespit etti.



GENÇLİK İKSİRİ

Havuç diyetlerin vazgeçilmezi havuç, potasyum, A vitamini, biotin ve B6 vitamini içerir. Faydaları saymakla bitmez. Göz sağlığını destekler. Görme kaybı ve gece körlüğüne karşı koruma sağlar. Mide ülserini önler. Bağışıklığı güçlendirerek kanserin yayılmasını engeller. Ağızda bulunan bakterileri temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Anne sütünü arttırır. Yüz ve boyun kırışıklıklarını giderir. Bronşları açar. Öksürüğü keser. Genç görünmeyi sağlar.



KANSIZLIĞA ZEYTİN YETER

Sabah kahvaltılarını süsleyen mucize lezzet zeytin, vücuda güç verir. Yüksek tansiyonu düşürür. Kalp sağlığını korur. Karaciğeri korur. Kansızlığı bitirir.



FISTIK GİBİ AKCİĞER

En sevilen kuruyemişlerden Antepfıstığı, iltihabı temizler. Akciğerleri besler. Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser. Yorgunluğu bitirir. Bedeni güçlendirir.



KEMİKLERE ÇARE ROKA

İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiren roka, akciğer ve bağırsak kanserine karşı korur. Kemikleri güçlendirir ve katarakt riskini azaltır.