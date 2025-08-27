Diyabet kalp krizinin kapısını aralıyor: Kan şekeri kontrolü hayati önemde

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, yaşam kalitesini düşürüyor. Böbrek, beyin ve kalp gibi vücudun hayati organlarına zarar veriyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülay Özkeçeci, her 3 diyabet hastasından 2'sinin kalp hastalıklarından hayatını kaybettiğini söylüyor. "Diyabet, atar damarlara hasar verir, zamanla damarlarda daralma ve tıkanıklığa sebep olur. Kalbi besleyen koroner damarların tıkanması kalp krizine sebep olur. Beyin damarlarının tıkanması ise felç veya inmeye yol açar." uyarısında bulunuyor.

Diyabetlilerin kalp hastalıklarından korunmak için alması gereken tedbirleri sıralıyor: Kan şekerini kontrol altına almak gerekir. Açlık, tokluk ve 3 aylık kan şekeri değerlerinin takip edilerek, doktorlarının önerdiği ilaçlar kullanılmalıdır.

EGZERSİZ YAPILMALI

Tek başına ilaç tedavisi, kan şekeri kontrolünü sağlamaz. Bu sebeple ilaç tedavisinin yanı sıra sağlıklı beslenmek gerekir. Sebze ağırlıklı beslenilmeli, hayvansal yağ, sakatat, paketli ve işlenmiş hazır gıdalardan uzak durulmalıdır. Fiziksel aktivite ihmal edilmemelidir.