Diyabet için yumurta kır! İçerdiği protein ile bağışıklığı güçlendiriyor

Sabah kahvaltılarını lezzetlendiren yumurta, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Türk mutfağında geniş yere sahip bu lezzet, içerdiği protein ile bağışıklığı güçlendiriyor. Kemikleri besliyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. 70 kalori içeren 1 yumurta, tok tutarak zayıflamayı kolaylaştırıyor. Günde bir yumurta yemek kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor. Diyabeti tedavi ediyor.



KEFİRLE BAĞIRSAKLAR MUTLU

Vücudun ikinci beyni bağırsağın sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. Uzmanlar, sindirimi güçlendiren besinleri sıralıyor:

ELMA SİRKESİ: Toksinleri temizler. Bağırsakları korur.

YOĞURT: Bağırsaktaki iyi bakterileri çoğaltır.

LAHANA TURŞUSU: Sindirimi güçlendirir. Kabızlığı bitirir.

KEFİR: Bağırsak sağlığını korur. Kanseri önler.

YEŞİL MERCİMEK: Sindirim şikayetlerini bitirir. Bağırsağı korur.



STRES ERKEKLİĞİ BİTİRİR

Erkeklerin korkulu rüyası andropoz, aşk hayatını bitiriyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, yoğun stres altındaki erkeklerin daha erken yaşta andropoza girdiğini söylüyor. "Strese bağlı olarak 2-3 ayı aşkın süredir cinsel fonksiyon problemi yaşıyorsanız, bir uzmana başvurmalısınız. Bu arada uykunuzu düzenlemeniz, düzenli egzersiz yapmanız, sağlıklı beslenmeniz ve aşırı alkol-sigaradan uzak durmanız gerekir" diyor.

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