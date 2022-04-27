Diyabet en hayati organlara zarar veriyor! Beyni kalbi tüketmekle kalmıyor bağırsakların çalışma düzenini bozuyor





GÖZLERE DE ZARARLI

Diyabetin vücuda verdiği zararın engellenmesi için kan şekerinin düşürülmesi gerekiyor. Diyabet tanısı konulduktan sonra yılda bir kez göz muayenesi yaptırmak önem taşıyor. Gözdeki hasara göre takip süreler belirleniyor daha erken dönemde hem kan şekerinin daha sıkı takibi hem de göz tedavileri ile körlüğe gidiş önlenebiliyor. Gebelik döneminde göz bulguları hızlı ilerleyebileceği için ilk 3 ayda mutlaka göz kontrollerini aksatmamak gerekiyor. Yine göz hasarını azaltmak için dengeli ve sağlıklı beslenmek, mutfakta özellikle vitaminler A,B,C ve E vitaminlerinden zengin gıdalara yer vermek önem taşıyor.

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