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    Diyabet en hayati organlara zarar veriyor! Beyni kalbi tüketmekle kalmıyor bağırsakların çalışma düzenini bozuyor

    Şeker hastalığı, vücudun en hayati organlarına zarar veriyor. Beyin ve kalbi tüketiyor. Bağırsakların çalışma düzenini bozuyor. İshal ve karın ağrısına yol açıyor.

    Bağırsakların düşmanı diyabet

    Diyabet pankreasın az ya da hiç insülin salgılamaması durumunda ortaya çıkıyor. Tedavi edilmediğinde ve kan şekeri kontrol altına alınamadığında tüm vücuda zarar veriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu, diyabetin neden olduğu hastalıklara değiniyor. Özellikle idrar yolu enfeksiyonları ve kadınlarda vajinal mantar enfeksiyonları sık görülüyor.



    KRİZİ VE ANİ ÖLÜM
    Tedavi edilmeyen şeker hastalığı uzun vadede kan damarlarına zarar veriyor. Büyük ve küçük atardamarları ve sinirlerin yapısını bozuyor. Kalp ve damar hastalıkları, kalp krizi ve ani ölüm, hipertansiyon, beyin damarının etkilenmesi sonucu damar tıkanması, felç ve beyin kanaması, kronik böbrek yetmezliği, göz damarlarının bozulması sonucu körlük, bunlardan yalnızca birkaçını oluşturuyor.



    AYAKLARA DİKKAT
    Vücuttaki her bir hücreye zarar veren diyabet, en hayati organları tüketiyor. Bacak ve ayak damarlarının bozulması sonucu damar tıkanıklığına bağlı kangren riskini artırıyor. Vücudun ikinci beyni sayılan bağırsaklara da zarar veriyor. Buna göre bağırsak sinirlerini bozan diyabet, karın ağrısı ve ishal ataklarına yol açıyor.



        GÖZLERE DE ZARARLI
        Diyabetin vücuda verdiği zararın engellenmesi için kan şekerinin düşürülmesi gerekiyor. Diyabet tanısı konulduktan sonra yılda bir kez göz muayenesi yaptırmak önem taşıyor. Gözdeki hasara göre takip süreler belirleniyor daha erken dönemde hem kan şekerinin daha sıkı takibi hem de göz tedavileri ile körlüğe gidiş önlenebiliyor. Gebelik döneminde göz bulguları hızlı ilerleyebileceği için ilk 3 ayda mutlaka göz kontrollerini aksatmamak gerekiyor. Yine göz hasarını azaltmak için dengeli ve sağlıklı beslenmek, mutfakta özellikle vitaminler A,B,C ve E vitaminlerinden zengin gıdalara yer vermek önem taşıyor.

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        Haberler Sağlık Diyabet en hayati organlara zarar veriyor! Beyni kalbi tüketmekle kalmıyor bağırsakların çalışma düzenini bozuyor
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