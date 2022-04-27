Diyabet en hayati organlara zarar veriyor! Beyni kalbi tüketmekle kalmıyor bağırsakların çalışma düzenini bozuyor

Diyabet pankreasın az ya da hiç insülin salgılamaması durumunda ortaya çıkıyor. Tedavi edilmediğinde ve kan şekeri kontrol altına alınamadığında tüm vücuda zarar veriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu, diyabetin neden olduğu hastalıklara değiniyor. Özellikle idrar yolu enfeksiyonları ve kadınlarda vajinal mantar enfeksiyonları sık görülüyor.
KRİZİ VE ANİ ÖLÜM
Tedavi edilmeyen şeker hastalığı uzun vadede kan damarlarına zarar veriyor. Büyük ve küçük atardamarları ve sinirlerin yapısını bozuyor. Kalp ve damar hastalıkları, kalp krizi ve ani ölüm, hipertansiyon, beyin damarının etkilenmesi sonucu damar tıkanması, felç ve beyin kanaması, kronik böbrek yetmezliği, göz damarlarının bozulması sonucu körlük, bunlardan yalnızca birkaçını oluşturuyor.
AYAKLARA DİKKAT
Vücuttaki her bir hücreye zarar veren diyabet, en hayati organları tüketiyor. Bacak ve ayak damarlarının bozulması sonucu damar tıkanıklığına bağlı kangren riskini artırıyor. Vücudun ikinci beyni sayılan bağırsaklara da zarar veriyor. Buna göre bağırsak sinirlerini bozan diyabet, karın ağrısı ve ishal ataklarına yol açıyor.