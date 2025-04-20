Diyabet aşkı da engeller! Erkeklerin cinsel sağlığını da tehdit ediyor

Diyabet, yani şeker hastalığı, hayatı tehdit ediyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Zülfü Sertkaya, bu hastalığın erkeklerin cinsel hayatında da sorunlara neden olabileceğini söylüyor.

Özellikle 40-50 yaşlarından sonra erkeklerde sertleşme bozukluğu, erken boşalma ve penis eğriliği gibi sağlık sorunlarının sıkça görüldüğünü belirtiyor. "Şekerin erkeklerde penise giden sinirlerde hasara neden olarak sertleşme bozukluğunu ortaya çıkardığı bilinmektedir. Şeker hastalığının tedavi edilmesi için dahiliye ve endokroloji uzmanlarıyla birlikte hareket etmek gerekir. Hastalar önce şekeri kontrol altına almalı, ardından ürolojik rahatsızlıklar için tedavinin planlanması gerekir" diyor.