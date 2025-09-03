Dişlerinize fark etmeden zarar veriyor olabilirsiniz! İşte en sık yapılan 7 hata

Diş sağlığına zarar veren alışkanlıklar, dişlerimizin genel ağız sağlığımız üzerinde ciddi etkiler bırakabiliyor. Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Özlem Aylıkçı, işte bu alışkanlıklardan kaçınarak sağlıklı dişlere sahip olabilmek için dikkat etmemiz gereken başlıca noktaları anlatıyor:

SERT FIRÇALAMAK:

Diş minesi zarar görebilir, dişeti çekilmeleri oluşabilir. Yumuşak fırça ve nazik hareketlerle fırçalayın.

YANLIŞ DİŞ MACUNU SEÇİMİ:

Beyazlatıcı macunlar mineyi aşındırabilir. Diş hekiminizin önerdiği macunları kullanın.

DİŞ İPİ KULLANMAMAK: Günlük diş ipi kullanımı çürük ve dişeti hastalıklarını önler.

ASİTLİ İÇECEKLER: Asitler diş minesini aşındırabilir. Pipet kullanın. Asitli içeceklerden sonra dişlerinizi fırçalayın. BOYAR GIDALAR: Çay, kahve, sigara gibi gıdalar dişleri sarartır. Lekeler için diş hekiminizden yardım alın.

SIK ATIŞTIRMAK:

Atıştırmalardan sonra dişleri fırçalayın veya şekersiz sakız çiğneyin.

DİŞLERİ AÇACAK OLARAK KULLANMAK:

Dişleri paket açmak gibi şeyler için kullanmayın, mine çatlayabilir.

DİŞ HEKİMİNE GİTMEMEK: Yılda en az iki kez diş hekimi kontrolüne gidin.