PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Dişlerinize fark etmeden zarar veriyor olabilirsiniz! İşte en sık yapılan 7 hata

Günlük alışkanlıklarımız, diş sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Özlem Aylıkçı, sert fırçalamaktan yanlış macun seçimine, diş ipi kullanmamaktan asitli içeceklere kadar yapılan hataların diş minesine zarar verebileceğini belirtiyor. Sağlıklı bir ağız yapısı için bu alışkanlıklardan kaçınmak gerekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Eylül 2025
Dişlerinize fark etmeden zarar veriyor olabilirsiniz! İşte en sık yapılan 7 hata

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diş sağlığına zarar veren alışkanlıklar, dişlerimizin genel ağız sağlığımız üzerinde ciddi etkiler bırakabiliyor. Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Özlem Aylıkçı, işte bu alışkanlıklardan kaçınarak sağlıklı dişlere sahip olabilmek için dikkat etmemiz gereken başlıca noktaları anlatıyor:

SERT FIRÇALAMAK:
Diş minesi zarar görebilir, dişeti çekilmeleri oluşabilir. Yumuşak fırça ve nazik hareketlerle fırçalayın.

YANLIŞ DİŞ MACUNU SEÇİMİ:
Beyazlatıcı macunlar mineyi aşındırabilir. Diş hekiminizin önerdiği macunları kullanın.

DİŞ İPİ KULLANMAMAK: Günlük diş ipi kullanımı çürük ve dişeti hastalıklarını önler.

ASİTLİ İÇECEKLER: Asitler diş minesini aşındırabilir. Pipet kullanın. Asitli içeceklerden sonra dişlerinizi fırçalayın. BOYAR GIDALAR: Çay, kahve, sigara gibi gıdalar dişleri sarartır. Lekeler için diş hekiminizden yardım alın.

SIK ATIŞTIRMAK:
Atıştırmalardan sonra dişleri fırçalayın veya şekersiz sakız çiğneyin.

DİŞLERİ AÇACAK OLARAK KULLANMAK:
Dişleri paket açmak gibi şeyler için kullanmayın, mine çatlayabilir.

DİŞ HEKİMİNE GİTMEMEK: Yılda en az iki kez diş hekimi kontrolüne gidin.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM’e konuştu: Biz gelmesek 2. Baro’dan heyet gelecek
Emekliye 28.500 TL’ye varan promosyon: Bankaların yarışı başladı!
AK Parti MYK Başkan Erdoğan’ın liderliğinde toplandı! Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Gürsel Tekin’in CHP açıklaması tekrar gündem oldu! CHP’li Özel neden ihraç etti? Cevabı arşivden çıktı | Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
CHP’de İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüz’e CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası
Günlerdir ortada yoktu! Trump öldü iddialarının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı: Ölüm haberlerim yanlış ve sahtedir
ABD Başkanı Donald Trump duyurdu | Venezuela bağlantılı gemiye saldırı düzenlendi
İstanbul Kongresi’nin iptali sonrası CHP’den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz Takvim.com.tr’ye konuştu
Son dakika: CHP’nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı | Yeni il başkanı Gürsel Tekin’den ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması: SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir
Fenerbahçe’den altyapı ve düşük maliyetli transferlerden 95 milyon Euro gelir
CHP İstanbul İl Yönetimini görevden eden süreç... Takvim manşet manşet yazdı: Delege tezgahından KİPTAŞ kıyağına!
Gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nda! İstanbul kongresinin iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz! İlk bölümü geceye damga vurdu
CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki yolsuzlukta hesap zamanı! Savunmalar ortaya çıktı! Alaatin Köseler’in bilgisi dışında ihale yasak | Suçu birbirlerine attılar
Başkan Erdoğan’dan Çin dönüşü ABD’nin Filistinlilere vize kararına sert tepki: Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değildir
Galatasaray’dan bir bomba transfer daha! Victor Osimhen devrede
İsrail ordusunda Gazze krizi! Yedek askerler savaştan kaçıyor: Tel Aviv zor durumda
İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul’da! İşte kazanacağı ücret
Adaylık operasyonu: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nu Batı medyası üzerinden bitirdi! Mansur Yavaş neden rahatsız?