Diş sağlığı için düzenli egzersiz önerisi

Araştırmalar, düzenli egzersizin kan dolaşımını ve tükürük üretimini artırarak diş ve diş eti sağlığını koruduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, sporun obezite ve ağız kokusu riskini azalttığını belirtiyor.

Araştırmalar, düzenli egzersizin diş sağlığını koruduğunu gösteriyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, şu bilgileri veriyor:
Egzersiz, kan dolaşımını iyileştirir. Kalp atış hızını artırarak kan akışını yükseltir.
Bu da daha fazla tükürük oluşumuna yol açar. Böylece dişlerdeki bakteriler yok olur.
Obezite, diş enfeksiyonlarına yol açar. Spor yağmak, obezite riskini azaltır.
Koşmak, bisiklete binmek ve yüzmek stresi azaltır. Antioksidan salgılanmasını sağlar. Bu da ağız kokusu ve diş eti hastalıklarını önler.

