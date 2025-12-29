Diş sağlığı bozuk olanlarda Alzheimer riski %21 artıyor!

The Journal of the American Geriatrics Society'de yayınlanan makaleye göre diş sağlığı iyi olmayan kişilerde, Alzheimer hastalığına yakalanma riski yüzde 21 artıyor! Diş Hekimi Dr. Can Gökkurt, senede en az iki ağız ve diş muayenesi yaptırmanın önemli olduğunu belirtiyor. Bu sayede çeşitli problemlerin henüz başlangıç aşamasındayken tespit edileceğini kaydediyor. Araştırmayı değerlendiren Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, erken teşhis sayesinde bilişsel bozulmanın önlendiğini belirtiyor.

