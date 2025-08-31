Diş kayıpları geri dönülemez sonuçlar doğuruyor... İşte sebepleri!

Yetişkinlikte yaşanan diş kayıpları ağız sağlığını bozmakla kalmaz, aynı zamanda görünümü, yemek yeme fonksiyonunu, konuşmayı ve özgüveni de olumsuz etkiliyor. Diş kayıplarına neden olabilecek durumlara yönelik önlemlerin alınmaması durumda ise çok daha üzücü ve geri dönülemez sonuçlar ortaya çıkıyor. Peki, hangi durumlar diş kaybı ile sonuçlanır ve bunları nasıl önleyebilirsiniz? Diş Hekimi Deniz İnce , en yaygın nedenler ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi: Diş kayıpları (AA)

DİŞ ETİ HASTALIĞI: Diş kayıplarının başlıca sebebidir. Hafif kızarıklıklarla başlayan ve şişme, ağrı, kanama gibi semptomlarla devam eden diş eti hastalıkları, çoğunluklar kişiler tarafından ciddiye alınmamaktadır. Diş eti hastalığının ilerlemesiyle dişleri tutan kemikler zarar görür ve kemik erimesi başlar. Sonuç ise aslında hiçbir çürümenin olmadığı dişlerinizin sallanması ve düşmesidir. Bu problemin önlenebilmesi için: Günde en az 2 kez dişlerinizi fırçalayın ve mutlaka diş ipi kullanın. Diş kayıpları (AA)

DİŞ SIKMA (BRUKSIZM): Uyku esnasında yapılan bu bilinçsiz sıkma ve gıcırdatma, diş minesinin aşınmasına ve devamında dişlerde çatlaklar oluşmasına neden olur. Çatlayan dişler ise zaman içerisinde zayıflar ve düşer. Diş sıkma sorunu yaşayan hastalarda uygulanan yaygın tedavi yöntemi gece plağı kullanımı ve çene botoksudur. Bununla birlikte gün içerisinde çene kasları kontrol edilmeli, dişlerin sıkıldığı anlaşıldığında stresi azaltmaya yardımcı yöntemlere başvurulmalıdır. Yoga ve meditasyon gibi teknikler ve nefes egzersizleri de stresi azaltmada faydalı olacaktır.

DİYABET

Ağız sağlığının bu gizli düşmanı, bağışıklık sistemini zayıflatır ve diş etlerinizin iyileşmesini güçleştirir. Bu da ağzı, olası enfeksiyonlara ve bunları yaratacağı hastalıklara çok daha açık hale getirir. Diş eti hastalıklarına davetiye çıkmasının akabinde ise diş kaybı riski önemli ölçüde artar. Kan şekerini düzenli takip etmek hem genel vücut sağlığı hem de ağız sağlığı için önemlidir. Öte yandan herhangi bir kontrol veya tedavi öncesinde, diş hekiminize diyabet hastası olduğunuzu lütfen söyleyin.



Diş kayıpları (AA)



DİŞ ÇÜRÜKLERİ:

Sık karşılaşılan ve ciddiye alınması gereken önemli bir ağız sağlığı sorunudur. Genellikle ilerleyip sinirleri etkilemediği veya diş kırılmasına yol açmadığı sürece acı vermez. Bu da sorunun çoğunlukla göz ardı edilmesine veya tedavinin ertelenmesine göz ardı edilmesine neden olur. Ancak tedavi edilmeyen çürükler, zamanla dişin yapısını bozar ve çekim gerektirecek kadar ciddi hasarlar meydana getirir. Şekerli ve asitli yiyecek ve içecek tüketiminden hemen ardından iyi bir fırçalama yapılması, diş sağlığını destekleyecektir