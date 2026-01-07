Dilde kanser sinyali! Yapay zeka yakaladı

Sonuçlar dikkat çekici! Bu sistemler, hastalık belirtilerini saptamada o kadar yüksek doğruluk oranlarına ulaştı ki yakın gelecekte klinik ortamlarda doktorlara destek aracı olarak kullanılabilecekleri belirtiliyor.

Sadece Bir Fotoğrafla Teşhis 2024 yılında Technologies dergisinde yayımlanan çarpıcı bir çalışmada yapay zekâ yalnızca dil fotoğraflarını inceleyerek 60 hastanın 58'inde diyabet ve anemiyi doğru şekilde teşhis etti.

Bu sistemler, hasta bireylere ait binlerce dil fotoğrafıyla eğitiliyor. Ardından insan gözünün fark edemeyeceği kadar küçük renk değişimleri, yüzey farklılıkları ve doku bozulmalarını analiz ediyor.

Mide Kanseri İçin Umut Verici Bir başka araştırmada yapay zekânın mide kanserini; kalınlaşmış dil tabakası,

bölgesel renk kaybı,

iltihaplanmaya bağlı kızarıklık alanları gibi ince dil değişikliklerinden tespit edebildiği ortaya kondu.