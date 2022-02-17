Dikkat yemekten sonra gelen karın ağrısı safra kesesi taşı habercisi olabilir





KADINLARDA DAHA FAZLA

Erkeklere oranla kadınlarda safra kesesi taşları, daha sık görülüyor. Safra taşları genetik, yaşam tarzı ve beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bizim saframız su safra asitleri ve yağdan oluşur. Yağ oranı artarsa saframız akışkanlığını kaybeder. Çayın içinde çözünebilir şeker miktarı sonsuz olmadığı gibi safra kesemiz de fazla olan yağları sıvı halde tutamaz ve bu yağlar taşlaşır. Yüksek kalorili beslenme, kızartma ve hamur işleri, şekerli gıdalar, yanlış pişirilen etler ve paketli gıdaların tüketilmemesi gerekiyor.