Dikkat yemekten sonra gelen karın ağrısı safra kesesi taşı habercisi olabilir

Küçük armut şeklinde bir organ olan safra kesesinde çeşitli nedenlerle taş oluşabiliyor. Hayat kalitesini bozuyor. Doç. Dr. Fatma Ümit Malya, her 4 kişiden birinde görülen safra taşı oluşumu ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler veriyor:
GİDEREK ŞİDDETLENİR
Safra kesesi içerisinde taşlar oluştuğunda bu taşlar sap bölümünü tıkarsa safra kesesi safrayı boşaltamaz ve şişerek iltihaplanır. Daha sonra ana safra kanalına düşerse sarılık ve pankreas iltihaplanmasına sebep olabilir. Tüm bunlar için ilk bulgu da karın sağ üst bölgesinde özellikle yemeklerden sonra olan ağrılardır. Bunlar öncelikle hafif olarak başlar. Sonrasında daha ciddi iltihaplanma tabloları gelişebilir. Bu sebeple safra kesesi hasta hale gelmiş kabul edilerek ameliyat önerilir.
KADINLARDA DAHA FAZLA
Erkeklere oranla kadınlarda safra kesesi taşları, daha sık görülüyor. Safra taşları genetik, yaşam tarzı ve beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bizim saframız su safra asitleri ve yağdan oluşur. Yağ oranı artarsa saframız akışkanlığını kaybeder. Çayın içinde çözünebilir şeker miktarı sonsuz olmadığı gibi safra kesemiz de fazla olan yağları sıvı halde tutamaz ve bu yağlar taşlaşır. Yüksek kalorili beslenme, kızartma ve hamur işleri, şekerli gıdalar, yanlış pişirilen etler ve paketli gıdaların tüketilmemesi gerekiyor.