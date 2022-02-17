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    Dikkat yemekten sonra gelen karın ağrısı safra kesesi taşı habercisi olabilir

    Hayat kalitesini etkileyen safra kesesi taşı, dayanılmaz ağrılara neden oluyor. Doç. Dr. Fatma Ümit Malya, yemekten sonra gelen karın ağrısının taşa işaret ettiğini söylüyor.

    Karın ağrısında safra taşı saklı

    Küçük armut şeklinde bir organ olan safra kesesinde çeşitli nedenlerle taş oluşabiliyor. Hayat kalitesini bozuyor. Doç. Dr. Fatma Ümit Malya, her 4 kişiden birinde görülen safra taşı oluşumu ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler veriyor:



    GİDEREK ŞİDDETLENİR
    Safra kesesi içerisinde taşlar oluştuğunda bu taşlar sap bölümünü tıkarsa safra kesesi safrayı boşaltamaz ve şişerek iltihaplanır. Daha sonra ana safra kanalına düşerse sarılık ve pankreas iltihaplanmasına sebep olabilir. Tüm bunlar için ilk bulgu da karın sağ üst bölgesinde özellikle yemeklerden sonra olan ağrılardır. Bunlar öncelikle hafif olarak başlar. Sonrasında daha ciddi iltihaplanma tabloları gelişebilir. Bu sebeple safra kesesi hasta hale gelmiş kabul edilerek ameliyat önerilir.



    KADINLARDA DAHA FAZLA
    Erkeklere oranla kadınlarda safra kesesi taşları, daha sık görülüyor. Safra taşları genetik, yaşam tarzı ve beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bizim saframız su safra asitleri ve yağdan oluşur. Yağ oranı artarsa saframız akışkanlığını kaybeder. Çayın içinde çözünebilir şeker miktarı sonsuz olmadığı gibi safra kesemiz de fazla olan yağları sıvı halde tutamaz ve bu yağlar taşlaşır. Yüksek kalorili beslenme, kızartma ve hamur işleri, şekerli gıdalar, yanlış pişirilen etler ve paketli gıdaların tüketilmemesi gerekiyor.



        ASANSÖR YERİNE MERDİVEN
        Fiziksel aktivitenizi artırın. Günde en az iki buçuk litre su tüketin. Herhangi bir spor yapamasanız bile asansör yerine merdiven kullanın. Gideceğimiz yerlere yürüyerek gitmek en azından eve giderken bir durak erken inip yürüyün. Bu sayede metabolizmanız hızlanacak ve arada yaptığınız küçük kaçamakların bile kolayca üstesinden geleceksiniz.



        DOÇ. DR. FATMA ÜMİT MALYA

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        Haberler Sağlık Dikkat yemekten sonra gelen karın ağrısı safra kesesi taşı habercisi olabilir
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