Dikkat uzmanlar uyarıyor! Kansızlık mide kanserini gizliyor olabilir

Kansızlık olarak bilinen anemi, organ ve dokulara yeterli düzeyde oksijen taşımak için gerekli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığında ortaya çıkıyor. Kırmızı kan hücrelerinin yapısında bulunan oksijenin taşınmasını ve bu hücrelerin kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin miktarının azalmasıyla kendini belli ediyor. Uz. Dr. Muharrem İngeç, kansızlığa yol açan faktörleri şöyle sıralıyor:
ALYUVAR ÜRETİMİNİN AZALMASI
Genetik ve çevresel faktörler nedeniyle vücuttaki alyuvar üretiminin yavaşlaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
VİTAMİN EKSİKLİĞİ
Vitaminler, dengeli ve düzenli beslenmeme nedeniyle vücuda alınmadığında kansızlık sonucu yaşanmaktadır. B12 eksikliğinde gelişebilmektedir.