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    Dikkat uzmanlar uyarıyor! Kansızlık mide kanserini gizliyor olabilir

    Kansızlık, kolay yorulma, nefes darlığı ve göğüs ağrısıyla kendini belli ediyor. Uzmanlar kansızlığa yol açan faktörleri şöyle sıralıyor: Alyuvar üretiminin azalması, vitamin eksikliği, hastalık faktörü, demir eksikliği. İşte sizler için derlediğimiz 12 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Kansızlıkta mide kanseri saklı

    Kansızlık olarak bilinen anemi, organ ve dokulara yeterli düzeyde oksijen taşımak için gerekli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığında ortaya çıkıyor. Kırmızı kan hücrelerinin yapısında bulunan oksijenin taşınmasını ve bu hücrelerin kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin miktarının azalmasıyla kendini belli ediyor. Uz. Dr. Muharrem İngeç, kansızlığa yol açan faktörleri şöyle sıralıyor:



    ALYUVAR ÜRETİMİNİN AZALMASI
    Genetik ve çevresel faktörler nedeniyle vücuttaki alyuvar üretiminin yavaşlaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.



    VİTAMİN EKSİKLİĞİ
    Vitaminler, dengeli ve düzenli beslenmeme nedeniyle vücuda alınmadığında kansızlık sonucu yaşanmaktadır. B12 eksikliğinde gelişebilmektedir.



        HASTALIK FAKTÖRÜ
        Kansızlık, erkeklerde mide ve prostat kanserleri, kadınlarda rahim kanserinin belirtisini oluşturuyor.



        DEMİR EKSİKLİĞİ
        Özellikle çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf insanlarda kanamalara bağlı ortaya çıkmaktadır.



        EGZERSİZİ TAKLİT EDEN İLAÇ
        Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, egzersiz sırasında kaslar tarafından salınan bir hormondan, fiziksel aktivite sırasında yapılan hafıza güçlendirici bir proteine kadar, egzersizin sırlarını laboratuvarlarda ortaya çıkardı. Bunları bir hapın içinde toplayan bilim insanları, egzersizin sağlığa faydalarını taklit eden ilaç ile obezite ve tip 2 diyabet, görme kaybı, demans ve osteoporoza kadar olan durumların tedavisinde büyük umut olacağını belirtiyor.



            ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ
            ABD'deki Harvard Üniversitesi, 30 yıldır takip edilen 90 binden fazla kişide zeytinyağı yemenin etkileri üzerine araştırma yaptı. Çalışmada, margarin, tereyağı veya diğer doymuş yağlar yerine zeytinyağı tüketmenin kanser, kardiyovasküler, solunum yolu, bunama gibi hastalıklardan hayatını kaybetmeye karşı koruma sağladığı açıklandı. Zeytinyağı tüketenlerin kalp rahatsızlıklarından ölme riski yüzde 19, kanserden ölme riski yüzde 17, nörodejeneratif hastalıktan ölme riski yüzde 29 ve ölüm riski yüzde 18 daha düşük çıktı.



            GRİP GEÇİRMEK COVİD'DEN KORUYABİLİR
            İngiltere'de Imperial College London araştırmacıları tarafından bir çalışma yapıldı. Soğuk algınlığı Covid-19 nedeniyle daha yüksek T hücresi seviyelerine sahip kişilerin, Covid-19 ile enfekte olma olasılığının daha düşük olduğu belirtildi. Dr. Rhia Kundu, "Kimse tek başına buna güvenmesin. Yine de Covid-19'a karşı korumanın en iyi yolu, tam aşı olmaktır" dedi.

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            Haberler Sağlık Dikkat uzmanlar uyarıyor! Kansızlık mide kanserini gizliyor olabilir
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