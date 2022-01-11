Dikkat uzmanlar uyarıyor! Kansızlık mide kanserini gizliyor olabilir





EGZERSİZİ TAKLİT EDEN İLAÇ

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, egzersiz sırasında kaslar tarafından salınan bir hormondan, fiziksel aktivite sırasında yapılan hafıza güçlendirici bir proteine kadar, egzersizin sırlarını laboratuvarlarda ortaya çıkardı. Bunları bir hapın içinde toplayan bilim insanları, egzersizin sağlığa faydalarını taklit eden ilaç ile obezite ve tip 2 diyabet, görme kaybı, demans ve osteoporoza kadar olan durumların tedavisinde büyük umut olacağını belirtiyor.