Dikkat sinsi ilerliyor sağlığı tehdit ediyor! Böbreklerde kırmızı alarm





5 GRAMDAN FAZLASI ZEHİR!

DIYABET: Böbreklerin en büyük düşmanlarından biridir. Kontrolü sağlanamayan şeker, nedeniyle böbreklerdeki atıkları süzmekle görevli kan damarlarına zarar verir. Böbrekler görevini yerine getiremez.

HİPERTANSİYON: Diyaliz hastalarının yüzde 27'si tansiyon hastasıdır. Ülkemizde her 3 kişiden birinde görülen tansiyon böbrek damarlarını bozar ve tıkanıklığa yol açar. Bu da böbrek yetmezliğini beraberinde getirir.

OBEZİTE: Artan kilolar, böbreğin yükünü de artırır. Ayrıca metabolik hastalıklara yol açarak, böbrek sağlığını bozar.

FAZLA TUZ: Fazla tuz, kan basıncını yükseltir. Böbrek yetmezliğine bile neden olur. Günlük tuz miktarının 5 gramın altında olması gerekir.

SİGARA VE ALKOL: Ağır toksinler içeren sigara, böbrek yetmezliği riskini artırır. Araştırmalar, sigaranın en az yüzde 30 gibi yüksek bir oranda hızlandırdığını gösterir.

GELİŞİ GÜZEL İLAÇ KULLANMAK: Bilinçsiz tüketilen ilaçlar, faydanın aksine zarar verir. Bu nedenle sık ve gelişigüzel kullanılan bazı ağrı kesicilerden uzak durmak gerekir.