Dikkat sinsi ilerliyor sağlığı tehdit ediyor! Böbreklerde kırmızı alarm

Günümüzde, böbrek hastalıklarının görülme sıklığı giderek artıyor. Genellikle sinsi ilerleyen ve geri dönüşü olmayan bu hastalıklar, dünyada her yıl 2.4 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Peki, böbrek sağlığını korumak için neler yapmak gerekiyor? Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ülkem Çakır, böbrek fonksiyon bozukluğunun düzenli idrar ve kan testleriyle erken dönemde tespit edilebildiğini söylüyor. "Yılda bir kez yapılan rutin taramalar ihmal edildiğinde çoğu yetişkin kronik böbrek hastası olduğunu bilmeden yaşantısını sürdürüyor" diyor. Böbrekleri korumak için tuzun azaltılmasını, sağlıklı beslenilmesini ve bol su içilmesini öneriyor. Böbrek sağlığını tehdit eden 7 nedeni TAKVİM için sıralıyor:
5 GRAMDAN FAZLASI ZEHİR!
DIYABET: Böbreklerin en büyük düşmanlarından biridir. Kontrolü sağlanamayan şeker, nedeniyle böbreklerdeki atıkları süzmekle görevli kan damarlarına zarar verir. Böbrekler görevini yerine getiremez.
HİPERTANSİYON: Diyaliz hastalarının yüzde 27'si tansiyon hastasıdır. Ülkemizde her 3 kişiden birinde görülen tansiyon böbrek damarlarını bozar ve tıkanıklığa yol açar. Bu da böbrek yetmezliğini beraberinde getirir.
OBEZİTE: Artan kilolar, böbreğin yükünü de artırır. Ayrıca metabolik hastalıklara yol açarak, böbrek sağlığını bozar.
FAZLA TUZ: Fazla tuz, kan basıncını yükseltir. Böbrek yetmezliğine bile neden olur. Günlük tuz miktarının 5 gramın altında olması gerekir.
SİGARA VE ALKOL: Ağır toksinler içeren sigara, böbrek yetmezliği riskini artırır. Araştırmalar, sigaranın en az yüzde 30 gibi yüksek bir oranda hızlandırdığını gösterir.
GELİŞİ GÜZEL İLAÇ KULLANMAK: Bilinçsiz tüketilen ilaçlar, faydanın aksine zarar verir. Bu nedenle sık ve gelişigüzel kullanılan bazı ağrı kesicilerden uzak durmak gerekir.
KAHVEYİ AZALTIN
Hatalı beslenme alışkanlıkları da böbrekleri tehdit ediyor. Fazla kırmızı et tüketimi böbreklerdeki yükü artırıyor. Ayrıca kafein içeren içeceklerin sınırlı tüketilmesi gerekiyor. Araştırmalar, günde 2 veya daha fazla bardak gazlı içecek tüketmek idrardaki protein miktarını artırdığı için böbrekleri yorduğunu gösteriyor.