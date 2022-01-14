Dikkat rahim kanseri tehdidi büyüyor! Genelde ileri yaşlarda görünürken artık gençlerde de sık görülüyor





KOKULU AKINTIYA DİKKAT!

HPV enfeksiyonunun uzun süreli olmasının en önemli nedenleri ise sigara kullanımı, bağışıklık sisteminin zayıf olması ve genital enfeksiyonlar olarak gösteriliyor. Belirtileri şu şekilde sıralanabilir; kokulu akıntı, adet periyodunda ara kanamalar, ilişki sonrasında kanamalar, ağrı ve vajinada dolgunluk hissi. Ancak yine de bu belirtilerin bulunması rahim ağzı kanseri anlamına gelmiyor. Bu bulguların yaşanması durumunda zaman kaybetmeden kadın hastalıkları ve doğum doktoruna muayene olunması hayati önem taşıyor.