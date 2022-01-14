Dikkat rahim kanseri tehdidi büyüyor! Genelde ileri yaşlarda görünürken artık gençlerde de sık görülüyor

Rahim ağzı kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser tipleri arasında yer alıyor. Kanserin gelişimindeki en önemli risk faktörü ise uzun süreli HPV (Human Papilloma Virüs) enfeksiyonu olarak gösteriliyor. Doç. Dr. Mesut Polat, rahim ağzı kanseri ve korunma yolları hakkında önemli bilgiler veriyor:
KOKULU AKINTIYA DİKKAT!
HPV enfeksiyonunun uzun süreli olmasının en önemli nedenleri ise sigara kullanımı, bağışıklık sisteminin zayıf olması ve genital enfeksiyonlar olarak gösteriliyor. Belirtileri şu şekilde sıralanabilir; kokulu akıntı, adet periyodunda ara kanamalar, ilişki sonrasında kanamalar, ağrı ve vajinada dolgunluk hissi. Ancak yine de bu belirtilerin bulunması rahim ağzı kanseri anlamına gelmiyor. Bu bulguların yaşanması durumunda zaman kaybetmeden kadın hastalıkları ve doğum doktoruna muayene olunması hayati önem taşıyor.
AŞIYLA KORUNABİLİRSİNİZ
HPV, ana bulaşma yolu cinsel ilişkidir. Enfekte bir kişinin vajina veya dış genital bölgesi ile temas sonucu bulaşır. Prezervatiflerin mutlak koruyuculuğu yoktur, çünkü enfekte cildi tamamıyla kapatmak mümkün değildir. HPV, rahim ağzı kanserlerinin neredeyse %99'undan sorumludur. HPV'ye yönelik geliştirilen koruyucu aşılar ile birincil korunma sağlanmaktadır. Rahim ağzı ve diğer HPV'ye bağlı kanserler ve öncü lezyonların oranını azaltma hedeflenir. HPV aşısı %100 koruma sağlar.