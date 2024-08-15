PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Dikkat men'on'poz | İşte doğru bilinen yanlışlar!

Menopoz 45 yaş sonrası “Geliyorum” diyor... Prof. Dr. Görgen doğru sanılan 10 yanlışı sıralıyor. Önemli bilgiler veriyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024
Dikkat men’on’poz | İşte doğru bilinen yanlışlar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Pek çok kadın menopoza girmek istemiyor! Peki bu reddedişin ya da istememenin nedeni nedir? Bu soruyu yanıtlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Görgen, toplumda menopoz hakkındaki yanlış algılara, eksik ve hatalı bilgilere dikkat çekiyor. Doğru sanılan hatalı bilgileri 10 başlıkta açıklıyor:

1 MENOPOZ YAŞI GECİKTİRİLEBİLİR. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Menopozun başlamaması için yumurtalıkların yumurta üretmeye devam etmesi gerekiyor. Fakat yumurtalıklarda bulunan yumurta hücreleri tedavi ile yeniden yapılamıyor. Dolayısıyla menopoz geciktirilemiyor.

2 MENOPOZ YAŞLILIKTIR. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Menopoz bir yaşlılık belirtisi değildir, nedeni basit; insan ömrü uzuyor. Günümüzde uzayan yaşam, menopozun yeniden ele alınmasını gerektiriyor.

3 MENOPOZDA CİNSELLİK BİTER. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Menopozda cinsellik bitmiyor. Aktif ve haz alınabilecek bir cinsellik mümkün.

4 HORMON KULLANILMAMALIDIR. YANLIŞ!
DOĞRUSU:
Ateş basması ve terleme gibi şikayetler için hormon kullanılıyor. Ancak meme kanseri ve kalp hastası kadınlarda hormon tedavisi risklidir.
5 MENOPOZ KADINLIĞIN SONUDUR. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Asla! K. Menopoz kadının sadece yumurta rezervinin bitmesi ve buna bağlı östrojen hormonunun eksikliğidir.

6 ERKEN MENOPOZDA HORMON KULLANILMAMALIDIR. YANLIŞ!
DOĞRUSU:
40 yaşından önce yumurtalık fonksiyonları duran kadınlara da doğal menopoz yaşına kadar östrojen takviye ediliyor. Böylece erken menopoza girenler, doğal menopoz yaşına kadar bu takviye ile destekleniyor.

8 JİNEKOLOJİK MUAYENEYE GEREK YOKTUR. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Düzenli jinekolojik muayene hayatın her döneminde önemini koruyor.

9 KADINLAR ANNELERİYLE AYNI YAŞTA MENOPOZA GİRERLER. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Menopoz yaşını etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlar; kilo, sigara ve alkol kullanımı, kronik hastalıklar, geçirilen ameliyatlar, radyoterapi veya kemoterapi tedavisi görülmesi, yüksek stres ile doğum sayısıdır.

10 MENOPOZ DÖNEMİNDE ADET OLUNMADIĞI İÇİN KİRLİ KAN ATILMAZ. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Menopoz sonrası yumurtalıklar hormon salgılamadıkları için adet kanaması da olmuyor. Dolayısıyla kanamanın olmaması doğaldır ve endişe edilmemelidir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Herkes onları arıyor! Kim bu aracılar? Çiftçi kazanamıyor, vatandaş tasalanıyor! Çözüm bekleniyor: Hal Yasası çıksın!
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni isimler
Türk Telekom
Küçük çocuğun cinsel organı kangren olmuştu | Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme! Yetkililerden açıklama geldi
EMEKLİYE 5’Lİ KAZANÇ: Bu yıl devreye alınan tüm avantajlar yeni emekliler içinde geçerli olacak! Neler değişecek?
Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni’nde kritik uyarı: Müsaade etmeyiz!
Türkiye’den ABD’ye tarihi yanıt: Katil Netanyahu’ya karşı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas! | TARİHİ KARELER
Türkiye-Irak güvenlik zirvesi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarihi gelişme diyerek duyurdu: Zapt imzalandı| Flaş vize kararı
Filistin’de yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da bir köye saldırdı: 1 kişiyi öldürüp evleri ateşe verdi!
’’M çiçeği’’ virüsü Avrupa’ya da sıçradı: İsveç ilk vakayı doğruladı! | DSÖ’den ’acil durum’ BM’den ek bütçe çağrısı
UEFA’da son durum ne? Güncel ülke puanı sıralaması... Fenerbahçe ile Trabzonspor elendi Başakşehir tur atladı!
CHP’de yeniden koltuk kavgası: Tunç Soyer aday mı oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ile yemek yedi sinyali verdi
Çanakkale, Bolu, Manisa... Orman yangınlarında son durum!
Fırtına Avrupa Ligi’ne veda etti! Trabzonspor Rapid Wien’e 2-0 yenildi... İşte yeni rakibi
İsrail’de Başkan Erdoğan korkusu! ABD’ye Türkiye çağrısı: Kıbrıs’taki İHA üssünü unutmamak gerekiyor
SON DAKİKA