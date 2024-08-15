Dikkat men’on’poz | İşte doğru bilinen yanlışlar!

Pek çok kadın menopoza girmek istemiyor! Peki bu reddedişin ya da istememenin nedeni nedir? Bu soruyu yanıtlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Görgen, toplumda menopoz hakkındaki yanlış algılara, eksik ve hatalı bilgilere dikkat çekiyor. Doğru sanılan hatalı bilgileri 10 başlıkta açıklıyor:

1 MENOPOZ YAŞI GECİKTİRİLEBİLİR. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Menopozun başlamaması için yumurtalıkların yumurta üretmeye devam etmesi gerekiyor. Fakat yumurtalıklarda bulunan yumurta hücreleri tedavi ile yeniden yapılamıyor. Dolayısıyla menopoz geciktirilemiyor.

2 MENOPOZ YAŞLILIKTIR. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Menopoz bir yaşlılık belirtisi değildir, nedeni basit; insan ömrü uzuyor. Günümüzde uzayan yaşam, menopozun yeniden ele alınmasını gerektiriyor.

3 MENOPOZDA CİNSELLİK BİTER. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Menopozda cinsellik bitmiyor. Aktif ve haz alınabilecek bir cinsellik mümkün.

4 HORMON KULLANILMAMALIDIR. YANLIŞ!

DOĞRUSU:

Ateş basması ve terleme gibi şikayetler için hormon kullanılıyor. Ancak meme kanseri ve kalp hastası kadınlarda hormon tedavisi risklidir.

5 MENOPOZ KADINLIĞIN SONUDUR. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Asla! K. Menopoz kadının sadece yumurta rezervinin bitmesi ve buna bağlı östrojen hormonunun eksikliğidir.

6 ERKEN MENOPOZDA HORMON KULLANILMAMALIDIR. YANLIŞ!

DOĞRUSU:

40 yaşından önce yumurtalık fonksiyonları duran kadınlara da doğal menopoz yaşına kadar östrojen takviye ediliyor. Böylece erken menopoza girenler, doğal menopoz yaşına kadar bu takviye ile destekleniyor.

8 JİNEKOLOJİK MUAYENEYE GEREK YOKTUR. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Düzenli jinekolojik muayene hayatın her döneminde önemini koruyor.

9 KADINLAR ANNELERİYLE AYNI YAŞTA MENOPOZA GİRERLER. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Menopoz yaşını etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlar; kilo, sigara ve alkol kullanımı, kronik hastalıklar, geçirilen ameliyatlar, radyoterapi veya kemoterapi tedavisi görülmesi, yüksek stres ile doğum sayısıdır.

10 MENOPOZ DÖNEMİNDE ADET OLUNMADIĞI İÇİN KİRLİ KAN ATILMAZ. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Menopoz sonrası yumurtalıklar hormon salgılamadıkları için adet kanaması da olmuyor. Dolayısıyla kanamanın olmaması doğaldır ve endişe edilmemelidir.