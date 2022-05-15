Dikkat hazımsızlık ve ağız kokusu şikayetiniz varsa mide kanseri belirtisi olabilir

Çağın vebası kanser, salgın gibi yayılıyor. Hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Araştırmalar, erken teşhis sayesinde kanseri önlemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Dünyada ve ülkemizde en sık rastlanan kanser türlerinin arasında, mide kanseri yer alıyor. Mide yüzeyindeki hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve çoğalmasıyla ortaya çıkan hastalık daha çok erkekleri tehdit ediyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muharrem Taşkoparan, bilinmesi gerekenleri açıklıyor.