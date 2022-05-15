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    Dikkat hazımsızlık ve ağız kokusu şikayetiniz varsa mide kanseri belirtisi olabilir

    Mide kanseri, sağlığı tehdit ediyor. Hazımsızlık ve ağız kokusu gibi şikayetlerle belirti veriyor. Uzmanlar, uyarıyor: Ailenizde kanser öyküsü varsa kontrolleri aksatmayın.

    Kanserin kokusu çıktı

    Çağın vebası kanser, salgın gibi yayılıyor. Hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Araştırmalar, erken teşhis sayesinde kanseri önlemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Dünyada ve ülkemizde en sık rastlanan kanser türlerinin arasında, mide kanseri yer alıyor. Mide yüzeyindeki hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve çoğalmasıyla ortaya çıkan hastalık daha çok erkekleri tehdit ediyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muharrem Taşkoparan, bilinmesi gerekenleri açıklıyor.



    ANİ KİLO KAYBI VARSA...
    Mide kanseri, dünya genelinde 4'üncü sıklıkta görülen kanser tipi olarak biliniyor. Aile bireylerinde mide kanseri olması, sigara kullanımı, sağlıksız beslenmek ve aşırı kilo, helicobacter pylori enfeksiyonu mide kanseri riskini artırıyor. Kısa sürede anormal kilo kaybı, mide ve karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, dışkıda siyahlık mide kanserinin belirtileri arasında yer alıyor. Bu belirtilerin olması durumunda mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurmak gerekiyor.



    TUZ EN BÜYÜK RİSK
    Birinci derece yakınlarda mide kanseri olanlarda, 50 yaş üstündekilerde, sigara içenlerde, aşırı kilolu olanlarda, füme ve tütsülenmiş gıda tüketenlerde, tuzlanmış balık, et ve salamura sebze yiyenlerde mide kanseri daha sık görülüyor. Ayrıca, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu, B12 vitamin eksikliğine bağlı gelişen pernisiyöz anemili kişilerde daha sık mide kanseri geliştiği, bazı ırklarda mide kanserinin daha fazla görüldüğü biliniyor.



        BU BELİRTİLERE DİKKAT
        Mide kanseri, kısa sürede anormal kilo kaybı, mide ağrısı, geçmeyen karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, kanlı kusma, çabuk doyma hissi, yutmada güçlük, midede ekşime, yanma, hazımsızlık, halsizlik, siyah renkli dışkılama, ağız kokusu gibi şikayetlere yol açıyor. Hastalardaki bu şikayetler sadece mide kanserinden değil, gastrit, reflü, mide ülseri ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinden de kaynaklanabiliyor.



        NASIL KORUNMALI?
        Mide kanserini önlemek için öncelikle sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sebze ve meyve tüketmek, fazla tuz tüketiminden kaçınmak, kızartma yağlarını tekrar tekrar kullanmamak kansere karşı korunyor.

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