Dikkat hazımsızlık ve ağız kokusu şikayetiniz varsa mide kanseri belirtisi olabilir

Çağın vebası kanser, salgın gibi yayılıyor. Hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Araştırmalar, erken teşhis sayesinde kanseri önlemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Dünyada ve ülkemizde en sık rastlanan kanser türlerinin arasında, mide kanseri yer alıyor. Mide yüzeyindeki hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve çoğalmasıyla ortaya çıkan hastalık daha çok erkekleri tehdit ediyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muharrem Taşkoparan, bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
ANİ KİLO KAYBI VARSA...
Mide kanseri, dünya genelinde 4'üncü sıklıkta görülen kanser tipi olarak biliniyor. Aile bireylerinde mide kanseri olması, sigara kullanımı, sağlıksız beslenmek ve aşırı kilo, helicobacter pylori enfeksiyonu mide kanseri riskini artırıyor. Kısa sürede anormal kilo kaybı, mide ve karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, dışkıda siyahlık mide kanserinin belirtileri arasında yer alıyor. Bu belirtilerin olması durumunda mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurmak gerekiyor.
TUZ EN BÜYÜK RİSK
Birinci derece yakınlarda mide kanseri olanlarda, 50 yaş üstündekilerde, sigara içenlerde, aşırı kilolu olanlarda, füme ve tütsülenmiş gıda tüketenlerde, tuzlanmış balık, et ve salamura sebze yiyenlerde mide kanseri daha sık görülüyor. Ayrıca, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu, B12 vitamin eksikliğine bağlı gelişen pernisiyöz anemili kişilerde daha sık mide kanseri geliştiği, bazı ırklarda mide kanserinin daha fazla görüldüğü biliniyor.