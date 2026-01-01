Dijital baş ağrısı hızla yayılıyor! Ekran süresi ve mola hayati

Dijitalleşme hayatı kolaylaştırırken bazı sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Bunların en yaygını da baş ağrısı oluyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Müge Kuzu Kumcu, henüz resmi tanı olarak yer almasa da klinik pratikte giderek daha sık kullanılmaya başlanan 'dijital baş ağrısı' kavramının bulunduğunu söylüyor. Kumcu, "Ekran parlaklığı ortam ışığına göre ayarlanmalı. Bilgisayar, tablet ve telefonlarda mavi ışık ve parlaklık filtreleri aktif olarak kullanılmalı. Her 20 dakikada bir kısa mola verilerek gözler dinlendirilmeli" uyarısında bulunuyor.

