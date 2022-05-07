Dertlere deva erik (Sağlık haberleri)

Lif, A, C ve K vitamininden zengin erik, hem ağızları tatlandırıyor hem de şifa dağıtıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

ANTİOKSİDAN bakımından zengindir. Demir eksikliğini bitirir.

KOLESTEROLÜ dengeler. Damar tıkanıklığını önler. Kalbi güçlendirir.

ASTIM, romatizma ve kolon kanserine karşı korur.

BOL liflidir. Bu sayede bağırsakları korur.

KAN şekerini dengeler. Diyabeti önler.

KİLO kontrolüne yardımcı olur. Uzun süre tok tutar.

KEMİKLERİ güçlendirir. Kemik erimesini önler.

MIŞIL MIŞIL SAĞLIK

Sağlıklı bedenin yolu, ilacıdır. doğru beslenmekten geçiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çakar, güçlü bağışıklığın şifresini açıklıyor:

SAĞLIKLI GIDA: Gıdalar, katkısız ve koruyucusuz olmalı. Abur cubur ve atıştırma tarzı beslenmeden kaçınılmalı.

TEMİZ HAVA: Solunan kirli hava akciğer ve kana geçerek sağlığımızı olumsuz etkiler.

EGZERSİZ: Hareket etmek kas aktivitesini arttırır, yağ yakımını hızlandırır. Ruhsal olarak da faydası vardır.

KALİTELİ UYKU: Gece uykusu mutlaka alınmalı. Karanlık ortamda uyunmalı, cep telefonu ve mobil cihazlar uzak tutulmalıdır.

İKİ GÖZÜM KELLE PAÇA

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden kelle paça, şifa dağıtıyor. Doğal antibiyotik olarak gösterilen bu çorbanın faydaları şöyle sıralanıyor:

İÇERDİĞİ sarımsak, limon ve sirkeyle doğal antibiyotiktir. Vücuttaki enfeksiyonu temizler.

VÜCUDA enerji verir. Yorgunluğu alır.

KOLAJEN deposudur. Cilt hücrelerini yeniler. Kırık ve çatlakları iyileştirir.

BEYİN dostudur. Hafızayı güçlendirir.

KAS ve kemikleri korur.

GÖZLERİ güçlendirir. Katarakt ve sarı noktayla savaşır.

KAN yapar.

SIRRI ARGAN YAĞI

Doğal bitkiler, hastalıklara şifa oluyor. Uzun yıllar hastalıklara şifa olan argan yağı, içerdiği E vitamini sayesinde saçı ve cildi besliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

MİKROPLARI arındırıcı etkisi vardır.

SAÇLARI da besler. Kırıkları önler. Saç tellerini korur. Dökülmeyi durdurur.

ANTİOKSİDANDIR. Cilt çatlaklarını onarır.

YAŞLANMAYI geciktirir. Kırışıklıkları giderir.

CİLDİ besler. Göz altı torbalarını yok eder.

CİLDİ nemlendirir. Parlaklık verir.

ÖKSÜRÜĞE BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, ağızları tatlandırır. Kalp ve damar sağlığını güçlendiren çikolata, damar tıkanıklığını önler. Felç riskini azaltır. Tok tutar ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Öksürüğü dindirir.

CEVİZLE GÖBEĞİ ERİTİN

En sevilen kuruyemişlerden ceviz, içerdiği Omega-3 ile şifa olur. Barselona Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre ceviz, karın yağlarına savaş açar. Tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur.

KANSERE KARŞI SUSAM

Simit ve börekleri süsleyen susam şifa olur. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Kansızlığı bitirir. Kanserin de, ilacıdır.