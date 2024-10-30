Dertlere deva bitki çayı! Grip, nezle ve bademcik iltihabı...

Grip, nezle ve bademcik iltihabı gibi üst solunum yolu hastalıkları pusuda bekliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, bağışıklığı güçlendirecek bitki çaylarını sıralıyor:

ADAÇAYI: Boğazdaki iltihaplanmayı önler.

KUŞBURNU: Bağışıklığı destekler. Astımı önler.

TARÇIN: Limonla birlikte tüketildiğinde enfeksiyonu önler. Boğaz ağrısını hafifletir.

ZENCEFİL: Mide bulantılarını giderir. Sindirim sistemini rahatlatır.

IHLAMUR: Öksürüğü tedavi eder. Vücut direncini yükseltir.

EKİNEZYA: Grip ve nezleden korur.

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