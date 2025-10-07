PODCAST CANLI YAYIN

Depresyonun erken belirtilerine dikkat

Psikolog Tuğçe Çolakoğlu, enerji düşüklüğü, uyku sorunları, iştah değişiklikleri ve odaklanma zorluklarının depresyonun erken bulguları olabileceğini belirterek, şikayetlerin sürmesi halinde uzman desteği alınması gerektiğini vurguladı.

Depresyon, kişinin yalnızca duygusal durumunda değil, günlük faaliyetlerini yapmasını önleyebilecek şekilde bedensel fonksiyonlarında da zorlanma yaşamasına sebep olabiliyor. Psikolog Tuğçe Çolakoğlu, "Enerji düşüklüğü, sürekli uyuma isteği ya da tam tersi uykuya dalmakta zorlanma, odaklanma zorlukları, iştah değişiklikleri depresyonun erken bulguları olabilir. Bununla birlikte, sabah yorgunluğu ve bitkinlik konusunu araştırmaya başlarken öncelikle fizyolojik sebepler incelenmelidir. Bu tür şikayetlerin devam etmesi ve artması durumunda gerekli kan tahlillerinin yapılabilmesi için öncelikle kişinin ilgili kurumlara başvurması gerekir" dedi.

