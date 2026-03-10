Hastalık artık yalnızca ileri yaşlarda değil, genç erişkinlerde de daha sık görülüyor. İlerleyen yaş, aile öyküsü, erkek olmak, kalıtsal sendromlar (Lynch sendromu, ailesel adenomatöz polipozis) veya inflamatuvar bağırsak hastalıkları gibi kronik inflamasyon ve radyasyona maruz kalmak, kolon kanseri için değiştirilemez risk faktörlerini oluşturuyor.

Düzenli taramalar kolon kanserinin erken teşhis edilmesini sağlıyor. EN YAYGIN NEDENİ POLİPLER En yaygın görülen ve önlenebilir riskler arasında ise "Obezite, hareketsiz yaşam, kırmızı ile işlenmiş etten zengin ve liften fakir beslenme, sigara ile alkol kullanımı"yer alıyor.

Kolonoskopide tespit edilen poliplerin çıkarılması kanseri önleyebiliyor. Kanserin yaklaşık yüzde 90 gibi önemli bir oranından polipler sorumlu oluyor. İyi huylu lezyonların bir bölümü yıllar içinde genetik ve epigenetik değişiklikler sonucu kansere dönüşüyor. Bu nedenle, poliplerin tarama kolonoskopisiyle saptanıp çıkarılması, kanser gelişimini önleyebilen temel yaklaşımı oluşturuyor.

Yaş, aile öyküsü ve kalıtsal sendromlar önemli risk faktörleri arasında. Yapılan çalışmalara göre; birinci derece akrabasında kolorektal kanser öyküsü olan kişilerde risk genel nüfusa göre yaklaşık 2–4 kat artıyor. 10 YILDA BİR KOLONOSKOPİ Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın ulusal tarama programı; 50–70 yaş aralığında iki yılda bir gaitada gizli kan testi ve ayrıca 10 yılda bir kolonoskopi şeklindedir.