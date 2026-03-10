CANLI YAYIN
Demir eksikliği deyip geçmeyin! Uzman isim gençleri uyardı: Kolon kanserinde 3 sinsi belirti

Kolon kanseri artık genç erişkinleri de vuruyor. Prof. Dr. Özlem Sönmez, aile öyküsü olanlarda riskin 4 kat arttığını belirterek uyardı. Kolon kanseri belirtileri nelerdir? Kolonoskopi ne zaman yapılmalı? İşte hayat kurtaran tarama önerileri...

  • Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1.9 milyon, Türkiye'de ise 20 bini aşkın kişi kolon kanserine yakalanıyor.
  • Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın ulusal tarama programı 50-70 yaş aralığında iki yılda bir gaitada gizli kan testi ve 10 yılda bir kolonoskopi şeklinde uygulanıyor.
  • Kolon kanserinin yaklaşık yüzde 90'ından polipler sorumlu ve bu polipler tarama kolonoskopisiyle saptanıp çıkarılarak kanser gelişimi önlenebiliyor.
  • Obezite, hareketsiz yaşam, kırmızı ve işlenmiş etten zengin beslenme, sigara ve alkol kullanımı önlenebilir risk faktörleri arasında yer alıyor.
  • Birinci derece akrabasında kolorektal kanser öyküsü olan kişilerde risk genel nüfusa göre yaklaşık 2-4 kat artıyor.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1.9 milyon, ülkemizde ise 20 bini aşkın kişi kolon kanserine yakalanıyor. Üstelik eskiden ileri yaş hastalığı olarak bilinen kansere, 40'lı yaşlarda, hatta genç erişkinlerde daha sık rastlanıyor. Son yıllarda obezitenin artması, hareketsiz bir yaşam sürülmesi ve fast food tipi beslenmenin bu artışta etkili olduğu belirtiliyor.

Kolon kanseri dünya genelinde her yıl yaklaşık 1.9 milyon kişiyi etkiliyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisine aittir)

TARAMAYLA ERKEN YAKALANIYOR

TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez,kolon kanserinin önemli bir bölümünün aslında tarama programı ve yaşam tarzı düzenlemeleriyle önlenebildiğine dikkat çekiyor.

Obezite, hareketsiz yaşam ve fast food ağırlıklı beslenme kolon kanseri riskini artıran önemli faktörler arasında yer alıyor.

Şunları söylüyor: Kanserin en önemli özelliği tarama programıyla erken yakalanabilmesi, hatta kolonoskopi yönteminde saptanan poliplerin kansere dönüşmeden çıkarılması sayesinde önlenebilmesidir.

Hastalık artık yalnızca ileri yaşlarda değil, genç erişkinlerde de daha sık görülüyor.

İlerleyen yaş, aile öyküsü, erkek olmak, kalıtsal sendromlar (Lynch sendromu, ailesel adenomatöz polipozis) veya inflamatuvar bağırsak hastalıkları gibi kronik inflamasyon ve radyasyona maruz kalmak, kolon kanseri için değiştirilemez risk faktörlerini oluşturuyor.

Düzenli taramalar kolon kanserinin erken teşhis edilmesini sağlıyor.

EN YAYGIN NEDENİ POLİPLER

En yaygın görülen ve önlenebilir riskler arasında ise "Obezite, hareketsiz yaşam, kırmızı ile işlenmiş etten zengin ve liften fakir beslenme, sigara ile alkol kullanımı"yer alıyor.

Kolonoskopide tespit edilen poliplerin çıkarılması kanseri önleyebiliyor.

Kanserin yaklaşık yüzde 90 gibi önemli bir oranından polipler sorumlu oluyor. İyi huylu lezyonların bir bölümü yıllar içinde genetik ve epigenetik değişiklikler sonucu kansere dönüşüyor.

Bu nedenle, poliplerin tarama kolonoskopisiyle saptanıp çıkarılması, kanser gelişimini önleyebilen temel yaklaşımı oluşturuyor.

Yaş, aile öyküsü ve kalıtsal sendromlar önemli risk faktörleri arasında.

Yapılan çalışmalara göre; birinci derece akrabasında kolorektal kanser öyküsü olan kişilerde risk genel nüfusa göre yaklaşık 2–4 kat artıyor.

10 YILDA BİR KOLONOSKOPİ

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın ulusal tarama programı; 50–70 yaş aralığında iki yılda bir gaitada gizli kan testi ve ayrıca 10 yılda bir kolonoskopi şeklindedir.

Sigara, alkol ve liften fakir beslenme riski yükseltiyor.

Hiçbir şikayet olmasa bile tarama yaptırmak;dışkıda kan, dışkılama alışkanlığında değişiklik ve demir eksikliği anemisi gibi bulguları önemsemek, hayat kurtarır.

Sağlıklı beslenme, düzenli hareket etme, ideal kiloyu koruma ve sigara ile alkolden uzak durma kolon kanseri riskini azaltmanın temel taşlarıdır.

