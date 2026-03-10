Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1.9 milyon, ülkemizde ise 20 bini aşkın kişi kolon kanserine yakalanıyor. Üstelik eskiden ileri yaş hastalığı olarak bilinen kansere, 40'lı yaşlarda, hatta genç erişkinlerde daha sık rastlanıyor. Son yıllarda obezitenin artması, hareketsiz bir yaşam sürülmesi ve fast food tipi beslenmenin bu artışta etkili olduğu belirtiliyor.
TARAMAYLA ERKEN YAKALANIYOR
TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez,kolon kanserinin önemli bir bölümünün aslında tarama programı ve yaşam tarzı düzenlemeleriyle önlenebildiğine dikkat çekiyor.
Şunları söylüyor: Kanserin en önemli özelliği tarama programıyla erken yakalanabilmesi, hatta kolonoskopi yönteminde saptanan poliplerin kansere dönüşmeden çıkarılması sayesinde önlenebilmesidir.
İlerleyen yaş, aile öyküsü, erkek olmak, kalıtsal sendromlar (Lynch sendromu, ailesel adenomatöz polipozis) veya inflamatuvar bağırsak hastalıkları gibi kronik inflamasyon ve radyasyona maruz kalmak, kolon kanseri için değiştirilemez risk faktörlerini oluşturuyor.
EN YAYGIN NEDENİ POLİPLER
En yaygın görülen ve önlenebilir riskler arasında ise "Obezite, hareketsiz yaşam, kırmızı ile işlenmiş etten zengin ve liften fakir beslenme, sigara ile alkol kullanımı"yer alıyor.
Kanserin yaklaşık yüzde 90 gibi önemli bir oranından polipler sorumlu oluyor. İyi huylu lezyonların bir bölümü yıllar içinde genetik ve epigenetik değişiklikler sonucu kansere dönüşüyor.
Bu nedenle, poliplerin tarama kolonoskopisiyle saptanıp çıkarılması, kanser gelişimini önleyebilen temel yaklaşımı oluşturuyor.
Yapılan çalışmalara göre; birinci derece akrabasında kolorektal kanser öyküsü olan kişilerde risk genel nüfusa göre yaklaşık 2–4 kat artıyor.
10 YILDA BİR KOLONOSKOPİ
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın ulusal tarama programı; 50–70 yaş aralığında iki yılda bir gaitada gizli kan testi ve ayrıca 10 yılda bir kolonoskopi şeklindedir.
Hiçbir şikayet olmasa bile tarama yaptırmak;dışkıda kan, dışkılama alışkanlığında değişiklik ve demir eksikliği anemisi gibi bulguları önemsemek, hayat kurtarır.
Sağlıklı beslenme, düzenli hareket etme, ideal kiloyu koruma ve sigara ile alkolden uzak durma kolon kanseri riskini azaltmanın temel taşlarıdır.