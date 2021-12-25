Demansa kulak verin! İşitme kaybı demansın habercisi olabilir

Son yıllarda görülme sıklığı artan 'demans' ileri yaş hastalığı olarak biliniyor. Kesin tedavisi bulunmadığı için 50 yaşın üzerindekilerin korkulu rüyası oluyor. Peki bu hastalık nasıl teşhis ediliyor? Korunmak için neler yapmak gerekiyor? Nöroloji Uzmanı Dr. Elmas Usta demansın hafıza kaybıyla belirti verdiğini söylüyor. Şu bilgileri paylaşıyor...
DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLUR
Demans, farklı işlevlerden oluşan beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklanıyor. Bunun bir sonucu olarak da düşünme, algılama ve davranış bozukluğu ortaya çıkıyor. Demans, bulgulara göre erken, orta ve geç evre olarak sınıflandırılıyor. Erken evrede hafif unutkanlık, isimleri unutma, sosyal hayattan çekilme görülüyor. Orta evrede tanıdıklarının isimlerini unutmak, evde kaybolmak ve davranış değişiklikleri ekleniyor. Geç evredeyse hasta yakınlarını bile tanımıyor.
TEDAVİSİ TÜRÜNE GÖRE
Demans teşhisinde nöro görüntüleme yöntemleri (MR, BT), nöropsikolojik testler, gerekirse EEG ve belden sıvı alma işlemleri uygulanabilir. Tedavi, demansın türüne göre farklılık gösterir. İlerleyici demans türlerinin çoğu kesin tedavi edilemez.