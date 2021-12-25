Demansa kulak verin! İşitme kaybı demansın habercisi olabilir





DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLUR

Demans, farklı işlevlerden oluşan beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklanıyor. Bunun bir sonucu olarak da düşünme, algılama ve davranış bozukluğu ortaya çıkıyor. Demans, bulgulara göre erken, orta ve geç evre olarak sınıflandırılıyor. Erken evrede hafif unutkanlık, isimleri unutma, sosyal hayattan çekilme görülüyor. Orta evrede tanıdıklarının isimlerini unutmak, evde kaybolmak ve davranış değişiklikleri ekleniyor. Geç evredeyse hasta yakınlarını bile tanımıyor.