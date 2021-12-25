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    Demansa kulak verin! İşitme kaybı demansın habercisi olabilir

    Demans, halk arasında bunama olarak biliniyor. Genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Uzmanlar uyarıyor: İşitme kaybı, bu hastalığa yakalanma riskini artırır. İhmal etmeyin.

    Demansa kulak verin

    Son yıllarda görülme sıklığı artan 'demans' ileri yaş hastalığı olarak biliniyor. Kesin tedavisi bulunmadığı için 50 yaşın üzerindekilerin korkulu rüyası oluyor. Peki bu hastalık nasıl teşhis ediliyor? Korunmak için neler yapmak gerekiyor? Nöroloji Uzmanı Dr. Elmas Usta demansın hafıza kaybıyla belirti verdiğini söylüyor. Şu bilgileri paylaşıyor...



    DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLUR
    Demans, farklı işlevlerden oluşan beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklanıyor. Bunun bir sonucu olarak da düşünme, algılama ve davranış bozukluğu ortaya çıkıyor. Demans, bulgulara göre erken, orta ve geç evre olarak sınıflandırılıyor. Erken evrede hafif unutkanlık, isimleri unutma, sosyal hayattan çekilme görülüyor. Orta evrede tanıdıklarının isimlerini unutmak, evde kaybolmak ve davranış değişiklikleri ekleniyor. Geç evredeyse hasta yakınlarını bile tanımıyor.



    TEDAVİSİ TÜRÜNE GÖRE
    Demans teşhisinde nöro görüntüleme yöntemleri (MR, BT), nöropsikolojik testler, gerekirse EEG ve belden sıvı alma işlemleri uygulanabilir. Tedavi, demansın türüne göre farklılık gösterir. İlerleyici demans türlerinin çoğu kesin tedavi edilemez.



        FAZLA KİLO RİSKİ ARTIRIR
        Demans'ı önlemenin ne yazık ki kesin bir yolu bulunmuyor. Ancak yaşam standartlarındaki değişiklikler, hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor. Bu hastalıktan korunmak için kitap okuma, bulmaca çözme ve kelime oyunlarıyla zihnin aktif tutulması gerekiyor. Bunların yanı sıra Dr. Elmas Usta "İşitme kaybı, depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıklarınız varsa tedavi olun. Kaliteli uyku uyuyun" önerisinde bulunuyor.



        4 TÜRÜ VAR
        Alzheimer: Başta bellek olmak üzere tüm faaliyetler, günlük işlevler ve davranışlarda bozulma ile kendini gösterir
        Vasküler demans: Beyne kan akımını sağlayan damarların zarar görmesinden kaynaklanır.
        Frontotemporal demans: Sinir hücrelerinin harabiyeti sonucu oluşur. Davranış ve kişilik değişikliği görülür.
        Lewy cisimcikli demans: Belirtileri Parkinson ile örtüşebilir. Halüsinasyonlar sıktır. Hızlı ilerleyen demans türüdür.

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        Haberler Sağlık Demansa kulak verin! İşitme kaybı demansın habercisi olabilir
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