Demansa karşı beyni güçlendirmenin şifresini uzmanlar açıkladı: Dert dinleyin, rutinlerden kaçının

Beyin, ilerleyen yaşa yeniliyor. Özellikle demans, yani unutkanlık herkesi korkutuyor. Nöroloji ve Sinirbilim Uzmanı Doç. Dr. Selen Gür Özmen, rutin yaşamanın beyni olumsuz etkilediğini söylüyor. "Eğer rutinden çıkarak beyin hücreleri nöronlar arası sinaptik bağlantı yollarını arttırırsak, bu yolları ne kadar açar ve sürekli kullanmaya devam edersek, beyin için o kadar iyi olacaktır. Beynin daha fazla aktif kullanılması, hem psikolojik hem de nörolojik hastalıklardan korur" diyor. Bir başkasının sorunları dinlemenin de beynin işlevini artırdığını belirten Doç. Dr. Özmen, şöyle devam ediyor: Bilişsel olarak esnek olmak, farklı durumlar karşısında çözümler üretebilmeyi artırır. Başkasının anlattığı, yaşadığı bir çatışma veya problemde, alternatif yolların nasıl sonlara ulaştığı başkalarından dinlersek beynimiz de güçlenir.
DİYABET SAĞIR BIRAKIR
Hemen her yaşta görülebilen işitme kayıplarında genetik faktörlerin yanı sıra hastalıklar da etkili oluyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. H. Deniz Tansuker, uyku apnesi demir eksikliği, diyabet ve tütün kullanımının kulak sağlığını tehdit ettiğini söyüyor. "Kulaklar sağlıklı çalışabilmek için sağlıklı bir kan akışına ihtiyaç duyar. İç kulaktaki hassas işitme organımız olan koklea oksijensiz kalırsa hasar görebilir. Uku apnesi kulağa kan akışını bozduğu için işitme sorununa neden olabilir. Hipertansiyon, kalp hastalığı, inme ve ani ölüm riskini artıran uyku apnesi mutlaka tedavi edilmelidir" diyor.
MUTLULUK BU BESiNLERDE
Mutluluğun yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Dyt. Mine Özkazanç Akren, serotonin içeren yiyecekler hakkında bilgi veriyor. "Beyindeki serotonin sentezi balık, istiridye, ahtapot, kalamar, muz, ananas, erik, fındık, süt, hindi, ıspanak ve yumurta gibi besinlerde sık bulunan triptofan varlığına bağlıdır" diyor. Haftada en az 1 porsiyon balık tüketilmesini öneren Uzm. Dyt. Akren şöyle devam ediyor: Sağlıklı yağlar barındıran balığı haftada en az bir porsiyon yemek, serotin düzeyini artırarak mutlu hissetmemizi sağlar. Bu nedenle somon, ton balığı, uskumru, ringa balığı ve sardalyaya sofranızda yer açın.