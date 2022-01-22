Demansa karşı beyni güçlendirmenin şifresini uzmanlar açıkladı: Dert dinleyin, rutinlerden kaçının

Beyin, ilerleyen yaşa yeniliyor. Özellikle demans, yani unutkanlık herkesi korkutuyor. Nöroloji ve Sinirbilim Uzmanı Doç. Dr. Selen Gür Özmen, rutin yaşamanın beyni olumsuz etkilediğini söylüyor. "Eğer rutinden çıkarak beyin hücreleri nöronlar arası sinaptik bağlantı yollarını arttırırsak, bu yolları ne kadar açar ve sürekli kullanmaya devam edersek, beyin için o kadar iyi olacaktır. Beynin daha fazla aktif kullanılması, hem psikolojik hem de nörolojik hastalıklardan korur" diyor. Bir başkasının sorunları dinlemenin de beynin işlevini artırdığını belirten Doç. Dr. Özmen, şöyle devam ediyor: Bilişsel olarak esnek olmak, farklı durumlar karşısında çözümler üretebilmeyi artırır. Başkasının anlattığı, yaşadığı bir çatışma veya problemde, alternatif yolların nasıl sonlara ulaştığı başkalarından dinlersek beynimiz de güçlenir.