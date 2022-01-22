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    Demansa karşı beyni güçlendirmenin şifresini uzmanlar açıkladı: Dert dinleyin, rutinlerden kaçının

    Demans, 60 yaş ve üzerini tehdit ediyor. Uzmanlar beyni güçlendirmenin şifresini açıklıyor: Dert dinleyin. Rutinlerden kaçının. İşte sizler için derlediğimiz 23 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Dert dinlemek beyni güçlendirir

    Beyin, ilerleyen yaşa yeniliyor. Özellikle demans, yani unutkanlık herkesi korkutuyor. Nöroloji ve Sinirbilim Uzmanı Doç. Dr. Selen Gür Özmen, rutin yaşamanın beyni olumsuz etkilediğini söylüyor. "Eğer rutinden çıkarak beyin hücreleri nöronlar arası sinaptik bağlantı yollarını arttırırsak, bu yolları ne kadar açar ve sürekli kullanmaya devam edersek, beyin için o kadar iyi olacaktır. Beynin daha fazla aktif kullanılması, hem psikolojik hem de nörolojik hastalıklardan korur" diyor. Bir başkasının sorunları dinlemenin de beynin işlevini artırdığını belirten Doç. Dr. Özmen, şöyle devam ediyor: Bilişsel olarak esnek olmak, farklı durumlar karşısında çözümler üretebilmeyi artırır. Başkasının anlattığı, yaşadığı bir çatışma veya problemde, alternatif yolların nasıl sonlara ulaştığı başkalarından dinlersek beynimiz de güçlenir.



    DİYABET SAĞIR BIRAKIR
    Hemen her yaşta görülebilen işitme kayıplarında genetik faktörlerin yanı sıra hastalıklar da etkili oluyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. H. Deniz Tansuker, uyku apnesi demir eksikliği, diyabet ve tütün kullanımının kulak sağlığını tehdit ettiğini söyüyor. "Kulaklar sağlıklı çalışabilmek için sağlıklı bir kan akışına ihtiyaç duyar. İç kulaktaki hassas işitme organımız olan koklea oksijensiz kalırsa hasar görebilir. Uku apnesi kulağa kan akışını bozduğu için işitme sorununa neden olabilir. Hipertansiyon, kalp hastalığı, inme ve ani ölüm riskini artıran uyku apnesi mutlaka tedavi edilmelidir" diyor.



    MUTLULUK BU BESiNLERDE
    Mutluluğun yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Dyt. Mine Özkazanç Akren, serotonin içeren yiyecekler hakkında bilgi veriyor. "Beyindeki serotonin sentezi balık, istiridye, ahtapot, kalamar, muz, ananas, erik, fındık, süt, hindi, ıspanak ve yumurta gibi besinlerde sık bulunan triptofan varlığına bağlıdır" diyor. Haftada en az 1 porsiyon balık tüketilmesini öneren Uzm. Dyt. Akren şöyle devam ediyor: Sağlıklı yağlar barındıran balığı haftada en az bir porsiyon yemek, serotin düzeyini artırarak mutlu hissetmemizi sağlar. Bu nedenle somon, ton balığı, uskumru, ringa balığı ve sardalyaya sofranızda yer açın.



        MENOPOZDA TUZU AZALTIN
        Menopoz, kadınların korkulu rüyası oluyor! Dyt. Veysel Ciğerli, bu dönemde kadınlarda osteoporoz ve kalp hastalıkları riskinin arttığına değiniyor. Her öğünde et yumurta, sebze ve meyve tüketilmesini öneriyor. "Şeker ve tuz tüketimi azaltılmalı. Kalsiyum içeriği yüksek besinler tüketilmeli. Fiziksel aktivite arttırılmalıdır" diyor.



        ÇARPINTININ ŞAKASI YOK
        Kalp çarpıntısı, günümüzde pek çok insanın yakındığı şikayetler arasında bulunuyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Akçakoyun, bu şikayetin ciddi bir kalp hastalığı belirtisi olabileceğini söylüyor. "Kalp çarpıntısıyla birlikte; tansiyon düşüklüğü ve solunum sıkıntısı yaşanıyorsa, bu durumun muhakkak araştırılması gerekir. Çünkü kalp ritminin yüksek hızda devam etmesi, kalbin kasılma fonksiyonunda sorunlara hatta kalp yetersizliğine neden olabilir" uyarısında bulunuyor. Kalp çarpıntısının tedavisinde, şikayetin temelinde yatan hastalığın bulunmasını öneriyor. Erken tedavi sayesinde şikayetlerin yüzde 95 azaldığına değiniyor.

        KOLESTEROLE KUŞBURNU
        Vitamin deposu kuşburnu, demir eksikliğine iyi gelir. Kataraktı önler. Cildi besler. Liflidir. Bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlığı bitirir. Kanserle savaşır.

        ÖMÜRSÜN PORTAKAL
        C vitamininden zengin portakal, tansiyonu ve kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Hastalıklara savaş açar. Kansızlığa iyi gelir. Böbrek taşını önler.

        İKİ GÖZÜM NOHUT
        Kan şekerini dengeleyen nohut, diyabeti önler. Kemikleri güçlendirir. Kansere karşı korur. Kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Saç dökülmesini önler. Gözleri besler.

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        Haberler Sağlık Demansa karşı beyni güçlendirmenin şifresini uzmanlar açıkladı: Dert dinleyin, rutinlerden kaçının
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