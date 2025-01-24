Demans riskini azaltmak için 5 bilimsel öneri!

Demans hastalığı, hafızayı yok ediyor. İnsanların yemek yeme, araba kullanma ya da fatura ödeme gibi günlük rutinlerini yerine getiremez hale sokuyor.

Aile geçmişi ve genetik dahil olmak üzere demansı etkileyen birçok faktör bulunuyor. Ancak riskler azaltılabiliyor. Bu iki faktör dışında yaşam tarzınızdaki bazı değişikliklerle demansa yakalanma riski azaltılabiliyor. Doç. Dr. Christine E. Kistler, demans riskini azaltabilecek 5 bilimsel öneride bulunuyor:



1- Bitki temelli gıda tüketimi, hafif bilişsel bozukluk ve erken Alzheimer hastalığı semptomlarını iyileştirebilir.

2- Düzenli egzersiz yapın. Yürümek bile zihinsel problemleri çözebilir.

3- Rutin aşıları yaptırmanın Alzheimer ve diğer demans türlerini önlemeye yardımcı olabilir.

4- Günlük bir multivitamin 60 yaş ve üzeri kişilerde hafıza kaybını yaklaşık iki yıl yavaşlatabilir.

5- Hava kirliliğe demans riskini artırır. Temiz hava kalitesi ise riski düşürüyor.