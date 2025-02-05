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Demans hastaları için "Aşı"rı iyi haber!

ABD'de yapılan çalışmalarda bilim insanları, demansı önleyebilecek ilaçlara dair veriler arasında genel bir tutarsızlık olduğunu gözlemledi. Ancak bazı antibiyotiklerin, antiviral ilaçların ve aşıların, demans riskinin düşmesiyle arasında daha güçlü bir ilişki gösterdiği tespit edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025
Demans hastaları için Aşırı iyi haber!

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    Dünya genelindeki demans vakalarının 2050'ye kadar 153 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. Bilim insanları, hastalığa yakalanma riskini düşürebilecek, erken teşhisi mümkün kılabilecek ve tedavi edebilecek yöntemler üzerinde çalışıyor.

    Çoğu ABD'de yapılan çalışmalarda 130 milyondan fazla kişinin verici incelendi. Ekip, 1 milyonun demans hastası olduğunu belirledi. Bilim insanları, demansı önleyebilecek ilaçlara dair veriler arasında genel bir tutarsızlık olduğunu gözlemledi.

    Ancak bazı antibiyotiklerin, antiviral ilaçların ve aşıların, demans riskinin düşmesiyle arasında daha güçlü bir ilişki gösterdiği tespit edildi. Difteri, hepatit A ve tifo gibi hastalıklara karşı koruyan 4 aşı, demans riskinin yüzde 8 ila 32 oranında düşmesiyle ilişkilendirildi.

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