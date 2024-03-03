Daha fazla yemek yeme ihtiyacı duyanlar ve uyanmakta zorlananlar dikkat! Depresyon başlangıcı olabilir...

Değişken havalar, aniden açan güneş, ardından yağan yağmurlar depresyonu tetikliyor... Uzmanlar, bu dönemde mevsimsel depresyondaki artışa dikkat çekiyor. Mevsimsel depresyon, geçici bir süre ile görülen mevsim değişikliğine kişinin fizyolojik verdiği tepkiye bağlı depresyon türlerinden biri olarak biliniyor. Uzman Psikolog Deniz Mutlu, mevsimsel depresyonla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

ANTİDEPRESAN TEDAVİSİ Mevsimsel depresyon, kalıcı depresyondan farklı olarak mevsim şartlarının getirdiği kısıtlamalar geçtiğinde ortadan kalkmaktadır. Ancak yine de yılın 6 ayı sürecek bir depresyon kişinin günlük enerjisini düşürmekte ve genel olarak hayat akışını olumsuz etkilemekle birlikte psikoterapi ve psikiyatri desteği alması önerilir. Tedavide antidepresanlar, D vitamini takviyesi, ışık (fototerapi) ve bilişsel davranışçı terapiye başvurulmaktadır.

DÜŞÜNCE DEĞİŞİMİ SAĞLANIR

Klinik psikolojinin ilgilendiği alanlardan biri olan bilişsel davranışçı terapi, mevsimsel depresyonun tedavisinde oldukça önemlidir. Yöntemde bireyin işlevsellik düzeyini düşüren olumsuz düşünce kanalları azaltılarak düşünce süreçlerini gerçekçi ve işlevsel bir düzeye ulaştırarak düşünce değişimi sağlanmaktır. Kişilerin farkındalığı arttıkça depresyon ile mücadele etme mekanizmaları güçleniyor. Bununla paralel olarak günlük işlevsellik düzeyi yükseliyor.

HALSİZLİĞE DİKKAT

Mevsimsel depresyonda olan kişide bazı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler kişinin depresyonda olduğunu belli eden, kendisiyle ve çevresiyle bağını zayıflatan belirtiler olmaktadır. İşte bu belirtiler: