Dağ kekiği çayı faydaları neler? Dağ kekiği çayı ne işe yarar, nasıl hazırlanır?

Dağ kekik çayı baş ağrılarında oldukça faydalı çaylardan bir tanesidir. Baş ağrısının kısa sürede iyileşmesine destek olur. Bunun yanı sıra kas ağrılarında da etkili çözümler sunar. Kası ağrıyanlar çayı kaynatıp içtiğinde ağrıları hafifler. Gün boyu stresli bir yaşam sürenler sakinleşmek için çayı içebilir.
Dağ Kekiği Çayının Faydaları Nelerdir?
Dağ kekiği çayının faydaları şöyledir:
• Stresli yaşam sürenler için sakinleştirme özelliği gösterir. Beyni dinlendirir ve vücudun rahatlamasına yardım eder. Gün içindeki yorgunluğu alır.
• Kokusuyla ortamlara ferahlık katar. Güzel kokulu çaylar içmek isteyenler dağ kekiği çayını demleyip içebilir.
• Öksürük sorunu yaşayanlar problemlerini çayla çözebilir. Boğaz ağrısına iyi gelen çay kuru öksürüğün azalmasını sağlar. Düzenli olarak içildiğinde grip, vb. gibi enfeksiyonların oluşmasını engeller.
• Hazımsızlık sorunu yaşayanlara iyi gelir. Yemeklerden sonra içilmesi halinde bağırsakları rahatlatır. Midenin daha kolay sindirmesine yardım eder. Mide sorunu yaşayanlar midelerini rahatlatmak için çaydan destek alabilir.
• İçinde C vitamini yer alır. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Kış mevsimlerinde güçlü bağışıklık sayesinde hastalıklara karşı koruma sağlanır.