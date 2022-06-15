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    • Sağlık
    • 15.06.2022 15:39
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    • 15.06.2022 15:39
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    Dağ kekiği çayı faydaları neler? Dağ kekiği çayı ne işe yarar, nasıl hazırlanır?

    Dağ kekiği çayı kolesterol hastalarında etkili olur. Dağlarda yetiştirilen kekikler toplanır ve kurutulur. Kısa sürede demlenerek hazırlanan çay içildiğinde tazeliğini kaybetmez.

    takvim.com.tr
    Dağ kekiği çayı faydaları neler?

    Dağ kekik çayı baş ağrılarında oldukça faydalı çaylardan bir tanesidir. Baş ağrısının kısa sürede iyileşmesine destek olur. Bunun yanı sıra kas ağrılarında da etkili çözümler sunar. Kası ağrıyanlar çayı kaynatıp içtiğinde ağrıları hafifler. Gün boyu stresli bir yaşam sürenler sakinleşmek için çayı içebilir.

    Dağ Kekiği Çayının Faydaları Nelerdir?

    Dağ kekiği çayının faydaları şöyledir:

    • Stresli yaşam sürenler için sakinleştirme özelliği gösterir. Beyni dinlendirir ve vücudun rahatlamasına yardım eder. Gün içindeki yorgunluğu alır.

    • Kokusuyla ortamlara ferahlık katar. Güzel kokulu çaylar içmek isteyenler dağ kekiği çayını demleyip içebilir.

    • Öksürük sorunu yaşayanlar problemlerini çayla çözebilir. Boğaz ağrısına iyi gelen çay kuru öksürüğün azalmasını sağlar. Düzenli olarak içildiğinde grip, vb. gibi enfeksiyonların oluşmasını engeller.

    • Hazımsızlık sorunu yaşayanlara iyi gelir. Yemeklerden sonra içilmesi halinde bağırsakları rahatlatır. Midenin daha kolay sindirmesine yardım eder. Mide sorunu yaşayanlar midelerini rahatlatmak için çaydan destek alabilir.

    • İçinde C vitamini yer alır. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Kış mevsimlerinde güçlü bağışıklık sayesinde hastalıklara karşı koruma sağlanır.

        • Sivilce sorunu yaşayanlar ciltlerinin daha güzel olması için çayı tüketebilir. Akne olanlar ciltlerini güzelleştirmek adına çayı düzenli olarak içebilir.

        • Ciltlerde oluşan çatlaklara karşı etkili olur. Cildin gençleşmesini destekler. Böylece cilt parlak ve canlı bir görünüme kavuşur.

        • Egzama hastalığı ciltte en çok görülen hastalıklardan biridir. Ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu durumlardan korunmak için dağ kekiği çayı tüketilebilir. Ciltteki olumsuz durumları yok eder ve cildin rahatlamasına yardımcı olur.

        • Alınan besinlerden ve günlük yaşamdan kaynaklı vücutta toksin oluşumu görülebilir. Çayla birlikte toksinlerden korunmak mümkündür.

        • Mide bulantısı sorunlarında etkilidir. Mideyi rahatlatarak kusma ve bulantı durumlarını önler.

        Dağ Kekiği Çayı Nasıl Yapılır?

        Dağ kekiği çayı yapımı için kurutulmuş ya da taze yapraklar kaynar suyun içine alınır. Hazır hale getirildikten sonra ılık ya da sıcak içilebilir. Taze olması lezzet ve koku açısından daha iyidir. Çayı hazırlamak için 15 dakikalık süreye ihtiyaç vardır. Beklenilen süre sonunda kendi tadını bırakır. Çay içine tatlandırmak için başka maddeler de eklenebilir.

        Dağ Kekiği Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

        Dağ kekiği çayı ilaç kullanımı durumunda doktora danışılmadan tüketilmemelidir. Doktor kontrolünde dağ çayı tüketimi gerçekleşmelidir. Herhangi bir hastalığı olmayanlar ya da yan etkisi görülmeyenler günde 1 ya da 2 bardak içebilir. Fazla içilmesi durumunda yan etkiler görülebilir. Yan etkisinin olması halinde çayın içilmesine ara verilmesi gerekir.

            Dağ Kekiği Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

            Dağ kekiği çayı içeriği bol miktarda C vitamininden oluştuğu için bağışıklık sistemine iyi gelir. Kış mevsimlerinde tüketildiğinde vücudun dirençli kalmasına yardım eder. Toksinleri vücuttan uzaklaştıran üründe mineraller de yer alır. İçinde demir, magnezyum ve potasyum mineralleri başta olmak üzere yararlı maddeler bulunur. Kemik için gerekli olan mineraller kemiklerin daha güçlü ve sağlam olmasına destek olur. Kaliteli beslenmek ve sağlıklı yaşam için dağ kekiği çayından destek alınabilir. Minerallerin ve vitaminlerin eksik olması halinde vücutta çeşitli hastalıklar görülebilir. Çayla birlikte eksik kalan besin değerleri tamamlanır. Mevsiminde toplanan ve kurutulan dağ kekiği bitkisi kurtularak her mevsim kolay ve pratik bir şekilde tüketilebilir.

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