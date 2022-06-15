Dağ kekiği çayı faydaları neler? Dağ kekiği çayı ne işe yarar, nasıl hazırlanır?

Dağ Kekiği Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

Dağ kekiği çayı içeriği bol miktarda C vitamininden oluştuğu için bağışıklık sistemine iyi gelir. Kış mevsimlerinde tüketildiğinde vücudun dirençli kalmasına yardım eder. Toksinleri vücuttan uzaklaştıran üründe mineraller de yer alır. İçinde demir, magnezyum ve potasyum mineralleri başta olmak üzere yararlı maddeler bulunur. Kemik için gerekli olan mineraller kemiklerin daha güçlü ve sağlam olmasına destek olur. Kaliteli beslenmek ve sağlıklı yaşam için dağ kekiği çayından destek alınabilir. Minerallerin ve vitaminlerin eksik olması halinde vücutta çeşitli hastalıklar görülebilir. Çayla birlikte eksik kalan besin değerleri tamamlanır. Mevsiminde toplanan ve kurutulan dağ kekiği bitkisi kurtularak her mevsim kolay ve pratik bir şekilde tüketilebilir.