Çölyak hastalığı sanıldığından ciddi sorunlara yol açıyor! Menopoz ve kısırlık nedeni

Glüten adlı proteinin ince bağırsak tarafından emilememesi sonucu ortaya çıkan hastalığa çölyak deniyor. Bu hastalık, yalnızca sindirim sistemini etkilemiyor. Ayrıca kadınlarda kısırlığa da yol açıyor. Doç. Dr. Selçuk Selçuk, çölyak hastalığının etkilerinin sanıldığından daha ciddi boyutlarda olduğunu belirtiyor. Çiftlerde çölyak hastalığının normal popülasyona göre 6 kat daha görüldüğünü sözlerine ekliyor. Bebek sahibi olamayan çiftlerin çölyak hastalığı açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. "Çölyak hastalığı bazı kadınlarda yumurtaların düzgün büyüyüp çatlamasına engel olduğu için normal yollarla gebelik oluşma ihtimali azalabilir. Kadınlarda rahim iç zarı olumsuz etkilendiği için, embriyonun rahim iç zarına tutunma ve yerleşme ihtimali azalır. Çölyak, kadınların erken menopoza girmesine neden olur" diyor.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler