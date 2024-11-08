Çok uyumak sinir eder

Bazı insanlar, çoğunlukla sorunları düşünmemek, olumsuzluklardan uzaklaşmak ve dinlenmek amacı ile bir kaçış yöntemi olarak uykuyu tercih ediyor. Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, "Çok uyuyan insanlar, günün büyük çoğunluğunu uykuda geçirdiği için kalan zaman içerisinde gündelik işleri, kişisel bakımı, sevdiklerine zaman ayırmayı vb. durumları çok daha hızlı ve seri şekilde yapmaya çalışıyor. Ancak bu mümkün değildir. Mutlaka yetişemediği ve yarım kalan bir şeyler olmaya devam eder. Bu durum da kişinin daha agresif ve sinirli olmasına neden olur. Çünkü zihin yapamadıklarına ve yarım kalanlara odaklıdır, kişi bu yüzden sürekli olarak tamamlama, yetişme telaşı içerisindedir" diyor.

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