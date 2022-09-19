Çoğu zaman önemsenmeyen mide bulantısı hastalıkların habercisi olabilir!

Basit gibi görünen ve çoğu zaman önemsenmeyen mide bulantısı, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Senem Küçükbaş, konuyla ilgili önemli bilgiler veriyor... Mide bulantısı; gıda zehirlenmesi, ishal, taşıt tutması, aşırı yağlı ve ağır besinlerin tüketilmesi, gastrit ve reflü gibi mide hastalıkları nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Sıklıkla kusmanın da eşlik ettiği bir rahatsızlık olan bu durumun altında yatan nedenlerin mutlaka araştırılması gerekiyor.
MİGREN YA DA LENFOMA
Bulantının genellikle, gıda zehirlenmeleri, akut mikrobik ince ve kalın bağırsak enfeksiyonları, gastrit, reflü, akut-kronik karaciğer iltihapları, akut-kronik karaciğer yetmezliği ve pankreasın akut iltihaplarından kaynaklanıyor. Bunun yanı sıra, mide, kolon, pankreas kanserleri, metastatik kanserler, lenfoma beyin tümörleri, migren ve baş ağrıları, hareket, denge, görme, koku duyularının kolinerjik reseptörlerle uyarılması nedenleriyle de görülebiliyor.
KIZARTMAYA ARA VERİN
Mide bulantısı, çocuklarda da görülebiliyor. Dr. Küçükbaş, hamilelerde mide bulantısının nedenlerinin ise bebeğin rahimde tutunmasını sağlayan Beta HCG östrojen progesteron hormonlarının artışından kaynaklandığını belirtiyor. Anne adaylarına şunları öneriyor: Kızartılmış, yağlı, baharatlı, asitli yiyecekler tüketilmemeli, stresten, yemek kokularından ve sigaradan uzak durulmalı, bol sıvı alınmalıdır.