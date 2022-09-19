Çoğu zaman önemsenmeyen mide bulantısı hastalıkların habercisi olabilir!

Basit gibi görünen ve çoğu zaman önemsenmeyen mide bulantısı, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Senem Küçükbaş, konuyla ilgili önemli bilgiler veriyor... Mide bulantısı; gıda zehirlenmesi, ishal, taşıt tutması, aşırı yağlı ve ağır besinlerin tüketilmesi, gastrit ve reflü gibi mide hastalıkları nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Sıklıkla kusmanın da eşlik ettiği bir rahatsızlık olan bu durumun altında yatan nedenlerin mutlaka araştırılması gerekiyor.