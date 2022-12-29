Çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılıkta farklı probiyotik mikroorganizmaların kullanılması gerekiyor. 'Sağlığımı iyileştireceğim' derken bilinçsiz kullanımla çeşitli hastalıkların tetiklenmesi söz konusu olabiliyor. Uzmanlar, probiyotiklerin hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini belirtiyor.



KOL'ON' RİSKİ

Ülkemizde her yıl 20 bin kişi kolon kanseri tanısı alıyor. Hatalı beslenme alışkanlıklarının ve obezitenin giderek yaygınlaşması nedeniyle görülme sıklığı 50 yaş altındaki kişilerde giderek artıyor. Prof. Dr. Fatih Oğuz Önder, riski artıran 10 etkeni sıralıyor: Aile öyküsü, yaş, kolon polipleri, liften fakir beslenmek, mangal alışkanlığı, sigara ve alkol, obezite, işlenmiş et ürünleri, iltihabi hastalıklar ve hareketsiz yaşam.



CEVİZ YE UNUTMA

Ceviz, beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer'dan korur. Bağırsakların temizlenmesini sağlar. Prostat, göğüs ve pankreas kanserini engeller.



SUMAKTA SAĞLIK VAR

Yemeklere lezzet katan sumak, tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Mide ve bağırsak sağlığını korur.



İLTİHAPLARA LAHANA

Antioksidan deposu lahana, vücuttaki iltihapları önler. Kalp hastalıkları ve karaciğer yağlanmasına karşı korur. Sindirim sistemini dengeler.

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