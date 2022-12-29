Çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılıkta farklı probiyotik mikroorganizmaların kullanılması gerekiyor. 'Sağlığımı iyileştireceğim' derken bilinçsiz kullanımla çeşitli hastalıkların tetiklenmesi söz konusu olabiliyor. Uzmanlar, probiyotiklerin hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini belirtiyor.
KOL'ON' RİSKİ
Ülkemizde her yıl 20 bin kişi kolon kanseri tanısı alıyor. Hatalı beslenme alışkanlıklarının ve obezitenin giderek yaygınlaşması nedeniyle görülme sıklığı 50 yaş altındaki kişilerde giderek artıyor. Prof. Dr. Fatih Oğuz Önder, riski artıran 10 etkeni sıralıyor: Aile öyküsü, yaş, kolon polipleri, liften fakir beslenmek, mangal alışkanlığı, sigara ve alkol, obezite, işlenmiş et ürünleri, iltihabi hastalıklar ve hareketsiz yaşam.
CEVİZ YE UNUTMA
Ceviz, beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer'dan korur. Bağırsakların temizlenmesini sağlar. Prostat, göğüs ve pankreas kanserini engeller.
SUMAKTA SAĞLIK VAR
Yemeklere lezzet katan sumak, tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Mide ve bağırsak sağlığını korur.
İLTİHAPLARA LAHANA
Antioksidan deposu lahana, vücuttaki iltihapları önler. Kalp hastalıkları ve karaciğer yağlanmasına karşı korur. Sindirim sistemini dengeler.
- Sağlık
- 29.12.2022 Gazete
Çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılıkta farklı probiyotik mikroorganizmaların kullanılması gerekiyor!
Çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılıkta farklı probiyotik mikroorganizmaların kullanılması gerekiyor. 'Sağlığımı iyileştireceğim' derken bilinçsiz kullanımla çeşitli hastalıkların tetiklenmesi söz konusu olabiliyor. İşte sizler için derlediğimiz 29 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...
Çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılıkta farklı probiyotik mikroorganizmaların kullanılması gerekiyor. 'Sağlığımı iyileştireceğim' derken bilinçsiz kullanımla çeşitli hastalıkların tetiklenmesi söz konusu olabiliyor. Uzmanlar, probiyotiklerin hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini belirtiyor.