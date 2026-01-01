Çocukların yüzde 10’unda besin alerjisine sahip!

Besinler bazı kişilerde birtakım alerjilere yol açıyor. Prof. Dr. Zülfikar Akelma, çocukların yüzde 5-10'unda besin alerjisi saptandığını söylüyor. Akelma, "Ortak kullanılan kaşıklar, tabaklar, soslar, marinasyonlar ve bazı katkı maddeleri az miktarda alerjen içerebilir. Bunlara 'gizli alerjen' diyoruz. Alerjisi olan kişilerin ürünlerin etiketlerini dikkatlice okumaları gerekir" diyor.

