Çocukların yemek seçmesinin asıl nedeni sandığınız gibi değil

İngiltere'de yapılan bir araştırma, çocukların yemek seçme davranışının büyük ölçüde genetik faktörlerle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Çalışma, 16 aydan 13 yaşına kadar olan ikiz çocuklar üzerinde yapılan anket sonuçlarına dayanıyor.

Araştırmaya göre, genetik yatkınlıklar 16 aylıkken yiyecek seçme davranışının yaklaşık %60'ını, 13 yaşına gelindiğinde ise %74'ünü etkiliyor. Araştırmada, yiyecek seçmenin ailelerin çocuk yetiştirme tarzından çok çocukların genetik özelliklerinden kaynaklandığı vurgulanıyor. Çocukların zorlayıcı yeme eğilimlerinin 7 yaşında zirve yaptığı ve erken ergenlik dönemine kadar sürdüğü belirtiliyor.