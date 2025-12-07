Çocuklarda büyüyen tehlike: Geniz eti tıkanınca uyku apnesi ve işitme kaybı riski artıyor!

Geniz eti büyümesi, son yıllarda viral enfeksiyonlarda ve alerjideki artış nedeniyle, çocuklarda hızla yaygınlaşıyor. En sık 2-5 yaş aralığında çok sık görülen ve okul çağındaki çocukları tehdit eden geniz eti büyümesi tedavi edilmediğinde uyku apnesi gibi yaşam kaybına neden olabilen hastalığa da yol açabiliyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çiğdem Kalaycık Ertugay, hastalığın belirtilerini ve tehlikelerini anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

BU BELİRTİLERE İYİ BAKIN

Geniz eti büyümesi olan çocuklar genellikle burundan nefes almakta zorlanır. Bu nedenle ağızdan nefes alma alışkanlığı geliştirirler. Özellikle gece uykularında horlama, huzursuz uyuma, terleme ve sabah yorgun uyanma gibi belirtiler sıkça görülür. Aileler çoğu zaman bu durumu 'çocuk uykuda çok hareketli' diyerek geçiştiriyor ancak bu tablo aslında geniz etinin nefes yolunu daraltmasının bir sonucudur.

KULAK ENFEKSİYONLARINA YOL AÇAR

Geniz eti burnun arkasındaki bölgeye yerleştiği için, östaki borusunu tıkayabiliyor. Bu da sık sık orta kulak enfeksiyonuna ve işitme problemlerine yol açıyor. Çocuğun televizyonu yakından izlemesi, sık sık 'ne dedin?' diye sorması veya derslerde dalgın görünmesi, öğrenme sorunları yaşaması ve okul başarısının düşmesi aslında işitme azlığının bir göstergesi olabilir. Bu belirtiler fark edildiğinde mutlaka kulak, burun ve boğaz muayenesi yapılmalıdır.

YÜZ GELİŞİMLERİ ETKİLENİYOR

Burundan nefes alamayan çocukların yüz gelişimi de zamanla etkilenebilir. Sürekli ağızdan nefes almak, yüz kemiklerinde uzun ve dar bir görünüm oluşturabilir. Bu da hem estetik hem de fonksiyonel sorunlara yol açabilir. Yüz şekli bozulur (adenoid yüz) ve çocuğun psikolojinin de olumsuz etkilenmesine neden olur. Üstelik hipertansiyondan kalp problemlerine, insülin direncinden gelişme geriliğine ve uyku apnesi gibi bir başka tehlikeli hastalığa zemin hazırlayabilir. Bu nedenle en büyük görev öncelikle anne-babalara düşmektedir. Çocuklarını dikkatle gözlemleyerek, erken tanı ve uygun tedavi sayesinde sağlıklı gelişimlerini sağlayabilirler.