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Çocuklarda beyin gelişimi için önemli besinler nelerdir?

Doğru beslenme, çocukların beyin gelişiminde büyük rol oynuyor. Diyetisyen Pınar Demirkaya, çocukların beyin gelişimini destekleyen faydalı gıda ve besinleri sıralıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025
Çocuklarda beyin gelişimi için önemli besinler nelerdir?

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    Doğru beslenme, çocuklarda beyin gelişimini desteklemede kritik bir rol oynuyor. Diyetisyen Pınar Demirkaya, çocuklarda beyin gelişimi için özellikle faydalı olan bazı gıdalar ve besinleri sıralıyor:

    OMEGA-3 yağ asitleri: Bu yağlar beyin gelişimi için çok önemlidir. Omega- 3 bakımından zengin gıdalar arasında yağlı balıklar (somon, uskumru, alabalık), keten tohumu, chia tohumu ve ceviz vardır.

    PROTEİN: Beyin dokusunun büyümesi ve onarımı için önemlidir. Yağsız proteinler arasında tavuk, hindi, yağsız sığır eti, tofu ve fasulye bulunur.

    DEMİR: Beyne oksijen taşınmasına yardımcı olur ve eksikliği bilişsel bozukluklara yol açabilir. Demir oranı yüksek gıdalar arasında yağsız kırmızı et, kümes hayvanları, zenginleştirilmiş tahıllar ve fasulye vardır.

    ANTİOKSİDANLAR: Beyin hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasardan korur. Çilek ve diğer renkli meyveler antioksidanlar açısından zengindir. Yapraklı yeşillikler: Ispanak ve lahana gibi sebzeler folat içerir. Beyin sağlığını destekler.

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