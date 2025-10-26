Çocuklarda alt ıslatma birçok farklı sebebe bağlı!

Halk arasında 'alt ıslatma' olarak adlandırılan ve tıbbi adı enürezis olan idrarı kontrol edememe sorunu, hayat kalitesini düşürüyor. Tanı ve tedavi yöntemlerini bilmek, bu sorundan kurtarıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, Takvim'e çocukları etkileyen bu sorunun tanı ve tedavi yöntemlerini anlatıyor:



ENFEKSİYON KONTROLÜ GEREKİR

Çocuğun alt ıslatma problemi varsa, öncelikle uzman bir doktora (çocuk doktoru veya çocuk ürolojisi uzmanı) başvurulmalıdır. Tanı aşamasında alt ıslatma ne zamandır var, sıklığı, gün içinde tuvalet alışkanlıkları, sıvı alımı, kabızlık durumu, psikososyal durum gibi bilgiler alınır. İdrar yolu ve karın bölgesi muayenesi yapılır. Enfeksiyon veya diyabet gibi durumların varlığı kontrol edilir. Gerekirse idrar akım testleri ve ultrason istenir.



ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ İŞE YARAYABİLİR

Alt ıslatma tedavisi, sebebe ve çocuğun yaşına göre değişir. Genellikle sabırlı bir yaklaşım ve birkaç yöntemin kombinasyonu önerilir. Tedavide davranışsal ve eğitimsel yaklaşımlar; tuvalet eğitimi, sıvı alımının düzenlenmesi, gece tuvalete kalkma, ödüllendirme sistemi etkilidir. Doktor tarafından önerildiğinde ilaç tedavisi kullanılır. Desmopressin, gece idrar üretimini azaltır. Antikolinerjikler, mesane kaslarını gevşeterek kapasiteyi artırır. Mesane eğitimi egzersizleri, alarma tedavisi ve psikolojik destek de önemlidir.

AİLELERE ÖNERİLER



SABIRLI ve Destekleyici Olun: Alt ıslatma çoğu zaman çocukların kontrolü dışında gelişen bir durumdur. Onu suçlamamak önemlidir.

Düzenli Tuvalet Alışkanlığı Kazandırın: Gündüz düzenli tuvalete gitmeyi teşvik edin.

Kişisel Hijyen Konusunda Destekleyin: Alt ıslatma nedeniyle kendini kötü hisseden çocuklar için hijyen kurallarını öğretmek önemlidir.

Doktora Danışın: Özellikle 7 yaşından sonra alt ıslatma devam ederse, altta yatan tıbbi nedenleri dışlamak için doktora başvurulmalıdır.