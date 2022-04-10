Çocuk sahibi olmak isteyenler için kısırlığın çaresi mutfakta

Günümüzde çiftlerin bir kısmı, çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor. Bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamama durumuna, kısırlık deniyor. Araştırmalar, doğru ve sağlıklı beslenerek kısırlığın önlenebileceğini gösteriyor. Uzmanlar, sperm kalitesi ve canlılığını artırmak tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:

KEÇİBOYNUZU: Erkek kısırlığında en yaygın kullanılır. Sperm yumurta etkileşimi sağlayan enzimlerin aktivitesi artırır.

KABAK VE AY ÇEKİRDEĞİ: Sperm hareket ve sayısını artırıcı etki gösterir.

DOMATES VE PATATES: Spermleri stresten koruyarak hızını artırır. Yumurta içerisine girme oranını yükseltir.

ZENCEFİL, KARNABAHAR,

ISPANAK: İçerdiği çinko ile sperm sayısını ve hızını artırır. Yine ıspanak, su teresi, muz, bamya, soğan, brokoli, kabak, karalahana, bezelye ve turp da erkeklerin mucize besinleridir.

TURUNÇGILLER: Vitaminler genellikle spermin genetik materyali üzerinde etki yapar.

FINDIK-FISTIK: Spermin olgunlaşmasında önemlidir.