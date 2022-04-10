Çocuk sahibi olmak isteyenler için kısırlığın çaresi mutfakta

Günümüzde çiftlerin bir kısmı, çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor. Bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamama durumuna, kısırlık deniyor. Araştırmalar, doğru ve sağlıklı beslenerek kısırlığın önlenebileceğini gösteriyor. Uzmanlar, sperm kalitesi ve canlılığını artırmak tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:
KEÇİBOYNUZU: Erkek kısırlığında en yaygın kullanılır. Sperm yumurta etkileşimi sağlayan enzimlerin aktivitesi artırır.
KABAK VE AY ÇEKİRDEĞİ: Sperm hareket ve sayısını artırıcı etki gösterir.
DOMATES VE PATATES: Spermleri stresten koruyarak hızını artırır. Yumurta içerisine girme oranını yükseltir.
ZENCEFİL, KARNABAHAR,
ISPANAK: İçerdiği çinko ile sperm sayısını ve hızını artırır. Yine ıspanak, su teresi, muz, bamya, soğan, brokoli, kabak, karalahana, bezelye ve turp da erkeklerin mucize besinleridir.
TURUNÇGILLER: Vitaminler genellikle spermin genetik materyali üzerinde etki yapar.
FINDIK-FISTIK: Spermin olgunlaşmasında önemlidir.
MİS GİBİ KOKACAĞIZ
Ağız kokusu, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, ağız kokusunu bitiren besinler hakkında bilgi veriyor:
Peynir: Ağızdaki asit düzeyini azaltır. Çürük ve koku oluşumunu engeller.
Elma, armut, havuç: Tükürüğü temizler. Nefesi tazelerler.
Limon: Ağız kokusunu engeller.
Nane-maydanoz: Nefesi tazeler. Ağız kokusunu engeller.
Kahve: Yemeklerden sonra Türk Kahvesi içmek ağız kokusunu engeller.
Karanfil: Karanfil çiğnemek, ağız kokusu gidermeye yardımcı olur.
Yoğurt: Düzenli tüketildiğinde ağız kokusunu engeller.
Tarçın: Tarçın çiğnemek veya tarçınlı içecekler tüketmek ağız kokusunu önler.
ALERJİYİ 'SİRKE'LEYİN
Bahar ayları, alerjiyle geliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, alerjisi olanları uyarıyor. Buruna sirkeli su çekmenin alerjiyi iyileştirmediğini söyleyen Dr. Dizdar, "Sirkeli su asidik olduğu için burun mukozasına zarar verir. Burnu yıkamak için 1 bardak suya 1 çay kaşığı tuz,1 çay kaşığı yemeklik karbonat konup karıştırılarak buruna çekilebilir. Boğaz şişmesi için 1 bardak suya 2-3 damla sirke eklenerek gargara yapılabilir" diyor.
DEMİR DEPOSU ENGİNAR
Karaciğer dostu enginar, kolesterolü dengeler. Sindirimi destekler. İdrar söktürücüdür. Cinsel gücü artırır. Sperm kalitesini yükseltir. Anemi yani kansızlığı bitirir. Demir eksikliğine savaş açar. Bağışıklığı güçlendirir. Felç ve inme riskini azaltır. Kemikleri güçlendirir. Alzheimer'dan korur.
DİYABETİN İLACI BULGUR
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti bulgur, safra taşı oluşumunu engeller. Kalp sağlığını korur. Sinir sistemine faydalıdır. Kan şekerini dengeler. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır. Kemik sağlığını korur ve destekler. Kansere yakalanma riskini azaltır.
SAĞLIK İÇİN ÇİTLETİN
Sohbetleri lezzetlendiren kabak çekirdeği, cilt hasarlarını giderir. Doku ve hücreleri onarır. Antioksidan etkisi ile karaciğeri güçlendirir. İçerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendirir. Kemik erimesini önler. Kilo vermeye yardımcı olur. Prostat hastalığından korur. Soğuk algınlığı ve gribe savaş açar.