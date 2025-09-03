Cilt lekeleri tam da şimdi neden artıyor? Uzmanlar uyarıyor

HER LEKE GÜNEŞ KAYNAKLI DEĞİLDİR Cilt te görülen her leke, güneş ten kaynaklanmayabilir. Çiller, sivilce sonrası izler veya gebelik döneminde görülen melazma gibi farklı sebeplerle de koyu lekeler oluşabilir. Bu yüzden doğru teşhis için dermatoloji uzmanının değerlendirmesi büyük önem taşır.

Cilt lekelerinin tedavisinde farklı yöntemler tercih edilebilir. Hastanın cilt yapısı, lekenin derinliği ve tipi tedavi planının oluşturulmasında belirleyicidir. Başlıca yöntemler, medikal kremler, kimyasal peeling ve mezoterapi ve lazer tedavisidir.

GÜNEŞ KORUYUCU KULLANILMALI

Tedavi süreci kadar, tedavi sonrası cilt bakımı da önemlidir. Lekelerin yeniden oluşmasını önlemek için düzenli olarak yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanılmalıdır. Cilt nem dengesi korunmalıdır. Uzmanın önerdiği bakım ürünleri düzenli olarak uygulanmalıdır. Uzmanlar, leke tedavisine başlamak için sonbahar ve kış aylarını önermektedir.

Cilt lekelerine dikkat (AA)

Bu dönemde güneşin etkisi daha az olduğu için tedavi süreci daha güvenli ve etkili olmaktadır. Cilt lekeleri estetik açıdan rahatsız edici olabilir ancak günümüzde mevcut tedavi seçenekleri ile önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Başarılı ve kalıcı sonuçlar için dermatoloji uzmanına başvurmak ve tedavi sürecinde sabırlı olmak büyük önem taşır.