Cilt lekeleri tam da şimdi neden artıyor? Uzmanlar uyarıyor

Cilt lekeleri, yaz aylarının sona ermesiyle birçok kişide daha belirgin hale geliyor. Dr. Özlem Yılmaz Albayrak, "Güneşin zararlı etkileri, genetik faktörler ve hormonal değişiklikler, ciltte farklı türde lekelerin oluşmasına zemin hazırlar. Tedavi için en ideal zaman sonbahar ve kıştır." dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Eylül 2025
Cilt lekeleri tam da şimdi neden artıyor? Uzmanlar uyarıyor

Eylül ayının gelmesiyle birlikte sıcaklar yavaş yavaş etkisini yitiriyor. Hal böyle olunca birçok kişide cilt lekeleri daha belirgin oluyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Özlem Yılmaz Albayrak, cilt lekeleri ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu:

SİGARA VE STRES DE ETKİLİDİR
Güneşin zararlı etkileri, genetik faktörler ve hormonal değişiklikler, ciltte farklı türde lekelerin oluşmasına zemin hazırlar. Cilt, güneşin zararlı ışınlarına karşı kendini korumak amacıyla melanin adı verilen pigmenti daha fazla üretir.

Bu pigment, bazı bölgelerde yoğunlaşarak kahverengi lekelerin ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca; genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, yanlış ürün kullanımı, sigara ve stres de leke oluşumunu artıran faktörler arasındadır.

HER LEKE GÜNEŞ KAYNAKLI DEĞİLDİR
Ciltte görülen her leke, güneşten kaynaklanmayabilir. Çiller, sivilce sonrası izler veya gebelik döneminde görülen melazma gibi farklı sebeplerle de koyu lekeler oluşabilir. Bu yüzden doğru teşhis için dermatoloji uzmanının değerlendirmesi büyük önem taşır.

Cilt lekelerinin tedavisinde farklı yöntemler tercih edilebilir. Hastanın cilt yapısı, lekenin derinliği ve tipi tedavi planının oluşturulmasında belirleyicidir. Başlıca yöntemler, medikal kremler, kimyasal peeling ve mezoterapi ve lazer tedavisidir.

GÜNEŞ KORUYUCU KULLANILMALI

Tedavi süreci kadar, tedavi sonrası cilt bakımı da önemlidir. Lekelerin yeniden oluşmasını önlemek için düzenli olarak yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanılmalıdır. Cilt nem dengesi korunmalıdır. Uzmanın önerdiği bakım ürünleri düzenli olarak uygulanmalıdır. Uzmanlar, leke tedavisine başlamak için sonbahar ve kış aylarını önermektedir.

Bu dönemde güneşin etkisi daha az olduğu için tedavi süreci daha güvenli ve etkili olmaktadır. Cilt lekeleri estetik açıdan rahatsız edici olabilir ancak günümüzde mevcut tedavi seçenekleri ile önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Başarılı ve kalıcı sonuçlar için dermatoloji uzmanına başvurmak ve tedavi sürecinde sabırlı olmak büyük önem taşır.

