Çikolata krizi kalp sağlığı için önemli bir sinyal!

Kalp hastalıkları, tüm dünyada en çok ölümle sonuçlanan rahatsızlıkların başında geliyor. Sağlıklı bir kalbe sahip olmanın yolu ise doğru beslenmekten ve kaliteli bir yaşamı benimsemekten geçiyor. Düzenli su içmek, Akdeniz diyeti tarzı sebze ağırlıklı beslenmek kalbi güçlendiriyor. Kalp hastalıkları, tüm dünyada en çok ölümle sonuçlanan rahatsızlıkların başında geliyor. Sağlıklı bir kalbe sahip olmanın yolu ise doğru beslenmekten ve kaliteli bir yaşamı benimsemekten geçiyor. Dr. Seth Martin, kalp dostu bir yaşam tarzı ile ilgili şu önerilerde bulunuyor:

Düzenli uyuyun: Günlük 7-8 saatlik düzenli uyku, kalp sağlığını koruyor.

Spor yapın: Yürüyüş ve fitness gibi antrenmanlar bedene canlılık katıyor.

Çikolatadan korkmayın: Bitter çikolata, kan damarlarını koruyor. Tansiyonu dengeliyor. Bitter çikolata kaplı badem ve ceviz ise kalbe güç veriyor.

Bitter çikolata, ölçülü tüketildiğinde kalp sağlığını koruyor.