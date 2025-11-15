Çikolata kistine karşı portakal ve greyfurt mucizesi!

HALK arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis hastalığı, daha çok doğurgan dönemdeki kadınlarda görülüyor. Kısırlığa neden olan bu hastalık, pek çok çiftin yaşamını olumsuz etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Melih Erkan, çikolata kisti ve beslenmeye ilişkili yapılan araştırmalara değiniyor. Yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklığı güçlendiren portakal ve greyfurt gibi turunçgillerin, çikolata kisti oluşumunu engellediğini belirtiyor.

GÜNDE 1 PORSİYON...

"Günde 1 porsiyondan fazla turunçgil tüketenlerde endometriozis gelişme riski yüzde 22 daha az görülür. Turunçgillerdeki beta kriptoksantin maddesi, rahim dokusunun rahim dışı bölgelere yerleşmesini ve çoğalmasını engeller" diyor.