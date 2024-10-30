Çikolata kistine aman dikkat: Üreme çağındaki her 10 kadından birini etkiliyor!

Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kadında görülen endometriozis (çikolata kisti), günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Prof. Dr. Mete Güngör, bilinmesi gereken 6 önemli noktayı anlatıyor:

BU SİNYALLERE DİKKAT: Rahmin iç duvarını döşeyen dokunun rahim dışında bulunması olarak tanımlanan endometriozis, bazı hastalarda hiçbir belirti vermeden sinsice ilerlerken; çoğu hastada ise kronik karın ağrısı başta olmak üzere, özellikle adet döneminde şiddetli ağrı ve aşırı kanamaya, ağrılı ilişkiye neden oluyor. Endometriozis bağırsakları etkilemişse; ağrılı dışkılama, mesaneyi etkilemişse kanlı idrar ve yanma şikayeti görülüyor. Üreme organlarında meydana getirdiği hasarlar ise kısırlığa yol açabiliyor.

ANNE OLMAYI ENGELLEYEBİLİYOR: Her endometriozis hastalığı kısırlığa yol açmaz. Bazı hastalar kendiliğinden gebe kalabiliyor ama endometriozis odakları özellikle tüplerde, yumurtalıklarda tıkanıklıklar ve yapışıklıklara yol açarak kısırlığa neden olabiliyor. Ayrıca endometriozis odaklarından salgılanan bazı maddeler de yumurta ve spermin döllenmesine veya rahim içerisine yerleşmesine engel olabiliyor.

KANSERE NEDEN OLABİLİYOR: Hastanın şikayeti yoksa, kist 5 cm'den küçükse ve hasta genç ise bu kistleri bir süre takip edebiliriz. Çünkü bu hastalık yüzde 10-30 oranında tekrarlayabilir. Ameliyat edeceksek önemli bir nedenimiz olmalıdır. Şiddetli ağrı, gebe kalamamak ve kanser açısından şüpheli görüntü durumunda ameliyat gerekir.

BU ETKENLER RİSKİNİ ARTIRIYOR: Hastalık riski, ailesinde endometriozis olanlarda diğerlerine göre 6 kat daha fazla görülüyor. İlk adet kanamasının 11 yaşından önce olması, 27 günden kısa aralıklarla adet olmak, adetin 7 günden uzun sürmesi, hiç gebe kalmamış ve doğurmamış olmak, yüksek düzeyde östrojene maruz kalmak diğer risk faktörleri olarak kabul edilmektedir.

BAŞKA HASTALIKLARLA KARIŞABİLİYOR: Hastalar çoğunlukla bu ağrıların yumurta kistinden kaynaklandığını bilmiyor. Farklı branşlarda birçok doktora başvurarak zaman kaybedebiliyor.

TEDAVİSİ TANISINDAN DAHA KOLAY: Endometriozis kadınlarda miyomlardan sonra en sık görülen iyi huylu bir hastalık olmasına karşın çoğunlukla böyle bir hastalığın varlığı bilinmediğinden birçok kadın regl ağrılarının normal bir durum olduğunu ve bununla yaşamak zorunda olduğunu düşünüyor.